Ανοίγει η αυλαία της 3ης αγωνιστικής της GBL με πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Πού θα δείτε τις σημερινές (17/10) αναμετρήσεις.

Τζάμπολ στην τρίτη αγωνιστική της GBL με πέντε αναμετρήσεις, που αναμένονται πλούσιες σε θέαμα και συγκινήσεις. Το Σάββατο (17/10) η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μύκονο, ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Κολοσσό στη Ρόδο, ο Άρης θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι στη Θεσσαλονίκη, η Καρδίτσα παίζει στο «Ιβανώφειο» κόντρα στον Ηρακλή και η Δόξα Λευκάδας περιμένει τον Προμηθέα στην έδρα της. Όλα τα παιχνίδια θα τα δείτε Live στο Gazzetta.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα φιλοξενεί την αντίστοιχη του Βαγγέλη Ζιάγκου στη Sunel Arena (15:00), με το ματς να έχει τηλεοπτική κάλυψη από τον ΣΠΟΡ FM TV. Στις 16:00 το ΣΚΑΪ και ο ΣΠΟΡ FM TV, θα μεταδόσουν την αναμέτρηση Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ. Το τζάμπολ στο Ηρακλής - Καρδίτσα και στο Δόξα Λευκάδας - Προμηθέας, είναι προγραμματισμένο για τις 17:00. Αμφότερα θα μεταδοθούν από τον ΣΠΟΡ FM TV. Το «μενού» της σημερινής ημέρας κλείνει με το ματς Άρης - Μαρούσι (17:30, ΣΠΟΡ FM TV).