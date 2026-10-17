GBL: Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αγώνων
Τζάμπολ στην τρίτη αγωνιστική της GBL με πέντε αναμετρήσεις, που αναμένονται πλούσιες σε θέαμα και συγκινήσεις. Το Σάββατο (17/10) η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μύκονο, ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Κολοσσό στη Ρόδο, ο Άρης θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι στη Θεσσαλονίκη, η Καρδίτσα παίζει στο «Ιβανώφειο» κόντρα στον Ηρακλή και η Δόξα Λευκάδας περιμένει τον Προμηθέα στην έδρα της. Όλα τα παιχνίδια θα τα δείτε Live στο Gazzetta.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα φιλοξενεί την αντίστοιχη του Βαγγέλη Ζιάγκου στη Sunel Arena (15:00), με το ματς να έχει τηλεοπτική κάλυψη από τον ΣΠΟΡ FM TV. Στις 16:00 το ΣΚΑΪ και ο ΣΠΟΡ FM TV, θα μεταδόσουν την αναμέτρηση Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ. Το τζάμπολ στο Ηρακλής - Καρδίτσα και στο Δόξα Λευκάδας - Προμηθέας, είναι προγραμματισμένο για τις 17:00. Αμφότερα θα μεταδοθούν από τον ΣΠΟΡ FM TV. Το «μενού» της σημερινής ημέρας κλείνει με το ματς Άρης - Μαρούσι (17:30, ΣΠΟΡ FM TV).
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