Ο Ντόντα Χολ πραγματοποίησε εντυπωσιακή τάπα στον Κρούζερ και ο Εντιάι κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι του Κολοσσού.

Δύο από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα, πραγματοποίησαν οι Ντόντα Χολ και Εμπάι Εντιάι.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σέντερ των «ερυθρόλευκων» απογειώθηκε και έκοψε τον Κρούζερ στην προσπάθειά του να καρφώσει και στη συνέχεια μετά από πάσα του Παπανικολάου, ο Εντιάι κρεμάστηκε από το καλάθι των Ροδιτών.