Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου: Ο Χολ την άμυνα, ο Εντιάι την επίθεση με κάρφωμα
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Ο Ντόντα Χολ πραγματοποίησε εντυπωσιακή τάπα στον Κρούζερ και ο Εντιάι κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι του Κολοσσού.
Δύο από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα, πραγματοποίησαν οι Ντόντα Χολ και Εμπάι Εντιάι.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σέντερ των «ερυθρόλευκων» απογειώθηκε και έκοψε τον Κρούζερ στην προσπάθειά του να καρφώσει και στη συνέχεια μετά από πάσα του Παπανικολάου, ο Εντιάι κρεμάστηκε από το καλάθι των Ροδιτών.
Δείτε τη φάση:
@Photo credits: eurokinissi
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