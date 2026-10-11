Γνωστή έγινε η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού, ενόψει της αναμέτρησης με τον Κολοσσό στη Sunel Arena.

Το δεύτερό του εντός έδρας παιχνίδι είναι έτοιμος να δώσει ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τη νίκη επί της Εφές, στρέφουν την προσοχή τους στην GBL, όπου για τη δεύτερη αγωνιστική θα υποδεχθούν τον Κολοσσό (11/10, 13:00 LIVE στο Gazzetta).

Γνωστή έγινε η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού για την προσεχή αναμέτρηση, με τον Γιαν Μοντέρο να ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα, καθώς δεν ήταν διαθέσιμος με τον Ηρακλή, λόγω ίωσης.

Η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού

ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Εντιάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Φουρνιέ