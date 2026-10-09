Με ενημέρωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό ότι απαλλάχθηκε από την καταγγελία του Παναθηναϊκού για την προσφυγή των «ερυθρόλευκων» στην τακτική δικαιοσύνη.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι απαλλάχθηκε από την καταγγελία του Παναθηναϊκού σχετικά με την προσφυγή της στην τακτική δικαιοσύνη που αφορούσε τη μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατα τη διάρκεια των περσινών τελικών της gbl.

Η ενημέρωση

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απαλλάχθηκε από την καταγγελία που είχε υποβληθεί εις βάρος της στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, σχετικά με την προσφυγή στην τακτική Δικαιοσύνη.

Η υπόθεση αφορούσε τη μήνυση που είχε καταθέσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών του πρωταθλήματος.

Μέσω της συγκεκριμένης καταγγελίας, η πλευρά του Παναθηναϊκού ζητούσε την τιμωρία του Ολυμπιακού με αφαίρεση δύο βαθμών (-2).

Το αίτημα δεν έγινε δεκτό και η ΚΑΕ Ολυμπιακός απαλλάχθηκε, χωρίς καμία βαθμολογική κύρωση».