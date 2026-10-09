Προμηθέας: «Το λέγαμε από την αρχή. Υπομονή και επιμονή. Η αλήθεια θα λάμψει. Και έλαμψε!!!»

Ο Προμηθέας εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας ότι ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ δικαίωσε τους Πατρινούς.

Η ανακοίνωση του Προμηθέα Πάτρας

«Αγαπητοί φίλαθλοι, πριν από λίγη ώρα βγήκε η απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ για το γνωστό θέμα της ΕΕΑ, η οποία σέβεται την απόφαση του δικαστηρίου και μας δικαιώνει. Ήδη και οι 4 αποφάσεις (2 από τα διοικητικά δικαστήρια και 2 από τους αθλητικούς δικαστές του ΕΣΑΚΕ) δικαιώνουν τον Προμηθέα και βάζουν τέρμα στη κινδυνολογία που σκόρπιζαν ανεξέλεγκτα διάφοροι γνωστοί άγνωστοι εναντίον μας.

Εμείς το λέγαμε από την αρχή. Υπομονή και επιμονή. Η αλήθεια θα λάμψει. Και έλαμψε!!!

Τα καλύτερα έρχονται!!!»