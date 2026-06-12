Μητσοτάκης για Game 5: «Άλλαξα το χρόνο μιας εκδήλωσής μου γιατί το ματς δεν χάνεται!»
Το Game 5 μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού έχει αμείωτο ενδιαφέρον και με αφορμή το ματς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλαξε τον χρόνο σε μία εκδήλωση, προκειμένου να δει τον αγώνα.
Συγκεκριμένα όπως αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός, άλλαξε τον χρόνο σε μια εκδήλωση που θα παρευρεθεί στη Ρόδο, γιατί το ματς δεν χάνεται.
Αναλυτικά όσα είπε: «Θα είμαι σε περιοδεία στη Ρόδο και άλλαξα το χρόνο μιας εκδήλωσης μου γιατί το ματς δεν χάνεται. Δεν μπορεί να χαθεί ως τηλεθεατής. Να κερδίσει ο καλύτερος. Μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ η κατάκτηση της ευρωλίγκας και το ότι έγινε στην Αθήνα δικαιωθήκαμε και μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα».
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