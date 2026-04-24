Άπλμπι: «Η πρόκριση στα playoffs είναι απλώς η αρχή για τη Μύκονο»

Ο Ταϊρί Άπλμπι μοιράστηκε τον τίτλο του MVP της 25ης αγωνιστικής με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και μίλησε στο mykonosbc.gr για την ατομική του διάκριση, τον ρόλο του στη Μύκονο, καθώς και για την ιστορική πρόκριση της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου στα playoffs.

Το πρώτο σου βραβείο MVP στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι η κορύφωση μιας προσωπικής διαδρομής μέσα στη σεζόν ή απλώς μια ένδειξη για κάτι μεγαλύτερο που χτίζεται στη Μύκονο;

«Δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία σε βραβεία MVP και τέτοιου είδους διακρίσεις, γιατί το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Δεν θα μπορούσα να είμαι σε αυτό το επίπεδο χωρίς τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν καθημερινά οι συμπαίκτες και οι προπονητές μου».

Σε μια ομάδα όπως η Μύκονος, που βασίζεται στην ισορροπία και στους ξεκάθαρους ρόλους, πόσο δύσκολο είναι να ξεχωρίσει κανείς ατομικά χωρίς να διαταράξει τη δομή του συνόλου;

«Δεν είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις, γιατί ο καθένας το κάνει με τον δικό του τρόπο. Όλοι έχουμε τη σωστή νοοτροπία και κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να έρθει η νίκη».

Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο να παίρνεις πρωτοβουλίες και στο να επιβάλλεσαι στο παιχνίδι. Πού θεωρείς ότι βρήκες αυτή την ισορροπία στον αγώνα απέναντι στο Περιστέρι;

«Πιστεύω ότι όλα ξεκινούν από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Όπως λέει και ο προπονητής μας, μέσα στα πρώτα πέντε λεπτά καταλαβαίνεις προς τα πού πάει το παιχνίδι. Το να βρεις ρυθμό νωρίς και να μπεις δυνατά σου δίνει μεγάλη ώθηση. Παράλληλα, οι φίλαθλοί μας παίζουν τεράστιο ρόλο και μας δίνουν επιπλέον ενέργεια».

Πόσο συνειδητά διαχειρίζεσαι το πότε θα ψάξεις το δικό σου σουτ και πότε θα δημιουργήσεις για τους συμπαίκτες σου; Είναι θέμα ενστίκτου ή κάτι που έχεις καλλιεργήσει μέσα από τη δουλειά;

«Τα σουτ έρχονται μέσα από τη ροή της επίθεσής μας. Όταν κυκλοφορούμε καλά την μπάλα και προκύπτει ένα καλό σουτ, συνήθως προσπαθούμε να κάνουμε μία επιπλέον πάσα για να βρούμε ένα ακόμα καλύτερο. Έχουμε εξαιρετικούς σουτέρ στην ομάδα, οπότε ξέρουμε ότι ο καθένας μπορεί να ευστοχήσει οποιαδήποτε στιγμή».

Σε ποιους τομείς του παιχνιδιού σου νιώθεις ότι έχεις κάνει το μεγαλύτερο άλμα αυτή τη σεζόν;

«Για μένα, το μεγαλύτερο βήμα είναι το να ηγούμαι της ομάδας».

Πόσο σημαντικό είναι για εσάς ως ομάδα το να μην αντιμετωπίζετε αυτή την ιστορική πρόκριση στα playoffs ως το ταβάνι, αλλά ως την αρχή για ό,τι έρχεται στη συνέχεια;

«Πολύ σημαντικό. Από την αρχή της σεζόν ξέραμε τι θέλουμε να δείξουμε: ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους καλύτερους. Αυτή η πρόκριση είναι απλώς η αρχή για εμάς».

Είσαι μέρος ενός πρότζεκτ που χτίζεται και εξελίσσεται. Πώς είναι να βρίσκεσαι μέσα σε αυτή τη διαδικασία και τι είναι αυτό που κάνει αυτό το περιβάλλον να λειτουργεί τόσο καλά;

«Είναι κάτι μοναδικό, γιατί καθημερινά νιώθουμε τεράστια αγάπη και στήριξη από όλους στη Μύκονο. Αυτό κάνει όλη τη διαδικασία ακόμα πιο ξεχωριστή».

Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να αφήσετε μια κληρονομιά στο νησί, πέρα από τα απλά αποτελέσματα;

«Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι είμαστε εδώ στην πρώτη μας χρονιά στη GBL και έχουμε καταφέρει όσα έχουμε καταφέρει, δίνει μεγάλη χαρά στους ανθρώπους του νησιού. Και για εμάς είναι ξεχωριστό να παίζουμε για εκείνους».

Πώς έχεις βιώσει τη σύνδεση ανάμεσα στην ομάδα και τους ανθρώπους της Μυκόνου;

«Το ένιωσα από την πρώτη μέρα που ήρθα στο νησί. Αγαπούν αυτό που κάνουμε και μας στηρίζουν με την καρδιά τους. Ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, ήταν δίπλα μας και μας έδειξαν ότι για εκείνους αυτό σημαίνει πολύ περισσότερα από το μπάσκετ».

Η σεζόν είναι ακόμη σε εξέλιξη, αλλά όταν την κοιτάξεις πίσω σε λίγα χρόνια, τι πιστεύεις ότι θα θυμάσαι περισσότερο;

«Πιστεύω ότι θα θυμάμαι αυτή την απίστευτη σεζόν που είχαμε και την αγάπη και τη στήριξη που μας έδωσαν οι άνθρωποι και το νησί της Μυκόνου».