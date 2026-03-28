Δείτε τις 12αδες της ΑΕΚ και του Περιστέριου για την αναμέτρηση της Stoiximan GBL

Η ΑΕΚ παίζει με το Περιστέρι για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL σε μια αναμέτρηση που θα ξεκινήσει 18:15 στη SUNEL Arena. Η Ένωση την Τετάρτη 1 Απρίλη έχει μπροστά της στο ίδιο γήπεδο και το ματς της σεζόν κόντρα στη Μπανταλόνα (Game 1) για τα playoffs του BCL.

Για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα επιστρέψει στην εξάδα των ξένων ο Ραϊκουάν Γκρέι και ο έτσι ο προπονητής των επιτυχιών της Βασίλισσας τους έχει όλους ετοιμοπόλεμους.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος.

Η 12άδα του Περιστερίου: Νίκολς, Καρντένας, Φαν Τούμπεργκεν, Πετράκης, Πέιν, Μουράτος, Θωμάκος, Κακλαμανάκης, Χάρις, Παπαδάκης, Κάριους και Γιάνκοβιτς.