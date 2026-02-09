Πρέλεβιτς στα Gazzetta Awards 2025: «Στον ΠΑΟΚ έχω περισσότερες επικίνδυνες αποστολές κι από τον Τομ Κρουζ»

Ο Μπάνε Πρέλεβιτς χαρακτήρισε τον εαυτό του ως... Τομ Κρουζ του ΠΑΟΚ, όταν παρέλαβε το βραβείο για τα 100 χρόνια της ομάδας στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Ο ΠΑΟΚ τιμήθηκε για τα 100 χρόνια ιστορίας στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, με τους Μπάνε Πρέλεβιτς και Αντελίνο Βιεϊρίνια να παραλαμβάνουν το βραβείο προς τιμήν του συλλόγου.

Ο Σέρβος θρύλος του ΠΑΟΚ χαρακτήρισε τον εαυτό του με αρκετή δόση χιούμορ ως... Τομ Κρουζ για τις επικίνδυνες αποστολές που έχει αναλάβει κατά την μακρά πορεία του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, όμως την παράσταση έκλεψαν και τα λόγια του για τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα της Ρουμανίας.

«Θέλω να αφιερώσω το βραβείο στους αδικοχαμένους οπαδούς μας, τις οικογένειες τους και στους φιλάθλους όλων των ομάδων που άφησαν την τελευταία τους πνοή ακολουθώντας την αγαπημένη τους ομάδα» ανέφερε αρχικά, ενώ στη συνέχεια στάθηκε στο τι σημαίνει για εκείνον ο ΠΑΟΚ:

«Πρέπει να έχω κάνει περισσότερες επικίνδυνες αποστολές από τον Τομ Κρουζ στον ΠΑΟΚ. Πάνω από 25 χρόνια έχω περάσει, από παίκτης μέχρι πρόεδρος. Γνωρίζω το σωματείο πολύ καλά, ακόμα και σήμερα που δεν έχω ενεργό ρόλο στην ομάδα είναι μέλος της καθημερινότητάς μου. Ήταν, είναι και θα είναι μεγάλη αγάπη»