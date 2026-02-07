Ο Ντράγκαν Σάκοτα αποφάσισε το ποιους έξι ξένους θα παρατάξει στο ματς κόντρα στο Μαρούσι (18:00)

Η ΑΕΚ υποδέχεται το Μαρούσι στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να επιλέγει τους έξι ξένους που θα παρατάξει στην αναμέτρηση.

Πρόκειται για τους Μπάρτλεϊ, Μπράουν, Λεκαβίτσιους, Γκρέι, Φίζελ και Νάναλι, οι οποίοι θα αγωνιστούν στο ματς της Sunnel Arena με αντίπαλο το Μαρούσι.

Οι δύο ξένοι που έμειναν εκτός είναι ο Κουζμίνσκας και ο Αρμς, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να επιλέγει συχνά την παραπάνω εξάδα και στο προηγούμενο παιχνίδι της ΑΕΚ στην Stoiximan GBL με αντίπαλο τον Κολοσσό.