Με τέσσερα ματς ξεκινά η δράση της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL ξεκινάει το Σάββατο (7/2).

Η δράση στην Stoiximan GBL επιστρέφει, με τέσσερα ματς να συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Σαββάτου και τρία εξ αυτών να διεξάγονται στην Αθήνα.

Το μοναδικό παιχνίδι εκτός Αθηνών είναι αυτό που ανοίγει την αυλαία, με τον Κολοσσό Ρόδου να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο κλειστό της Καλλιθέας (15:45).

Λίγο αργότερα, στις 16:00, ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί την Μύκονο στο ΔΑΚ Γλυφάδας, ενώ στις 18:00 η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει το Μαρούσι στην Sunel Arena.

Τέλος, στις 18:15 Περιστέρι και Ηρακλής θα αναμετρηθούν στο «Ανδρέας Παπανδρέου».

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

15:45 Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ

16:00 Πανιώνιος - Μύκονος

18:00 ΑΕΚ - Μαρούσι

18:15 Περιστέρι - Ηρακλής