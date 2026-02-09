Πάλμερ Μπράουν: «Τα πάντα για πρόκριση με τον ΠΑΟΚ»

Οι δηλώσεις του Έρικ Πάλμερ Μπράουν για τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού.

Ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο ντέρμπι. Ο 27χρονος στόπερ του Παναθηναϊκού μετά το ματς τόνισε ότι η νίκη επί του Ολυμπιακού οφείλεται στην προσπάθεια που έκαναν όλοι οι παίκτε κι αναφέρθηκε στη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε: «Ήταν ένας μεγάλος αγώνας, αλλά το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, δεν το κέρδισα εγώ, ή ο Ταμπόρδα, το κέρδισε όλη η ομάδα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι και η ζωή, υπάρχουν στιγμές που τα πράγματα είναι δύσκολα, υπάρχουν στιγμές που πρέπει να ανταπεξέλθεις δείχνοντας χαρακτήρα.

Ο Παναθηναϊκός θέλει πάντοτε να είναι όσο πιο ψηλά γίνεται κι αυτό θέλουμε κι εμείς, αυτό θέλουμε και για τους φιλάθλους μας. Κοιτάμε να κάνουμε πάντα το καλύτερο και να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν πιο σωστά για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Η σκέψη μας είναι στο επόμενο παιχνίδι. Κάναμε έναν καλό αγώνα. Να προσπαθήσουμε με καλό πνεύμα να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα την Τετάρτη. Θα πρέπει να δώσουμε τα πάντα απέναντι στον ΠΑΟΚ που θα επιδιώξει και αυτός για τη νίκη. Στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν σου χαρίζεται όλα πρέπει να τα κατακτάς με δύναμη και σιγουριά. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να παίξουμε στα 90 λεπτά και να τα δώσουμε όλα».



