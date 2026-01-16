Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με το ματς που να ξεχωρίζει να είναι μεταξύ του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.

Η Stoiximan GBL συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς και όλα είναι έτοιμα για τις πέντε προγραμματισμένες αναμετρήσεις, που θα διεξαχθούν στο Σαββατοκύριακο (17-18/01).

Πιο συγκεκριμένα, το ματς που ξεχωρίζει για την 15η αγωνιστική είναι αυτό μεταξύ του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό (18/01, 16:00) στη Θεσσαλονίκη, με τους Πουρσανίδη-Τσιμπούρη-Μπακάλη, να ορίζονται για να διευθύνουν την αναμέτρηση.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής:

Σάββατο 17/1

Δ. Τόφαλος 16.00 Προμηθέας Π. Βίκο Cola-Πανιώνιος Cosmorama Travel Συμεωνίδης-Μαγκλογιάννης-Λεβεντάκος (Καράτσαλος)

ΣΕΦ 16.00 Ολυμπιακός-Μαρούσι Chery Αγραφιώτης-Λόρτος-Μπον (Νιγιάννης)

Γ. Μπουρούσης 18.15 Καρδίτσα Ιαπωνική-ΑΕΚ Τσαρούχα-Πιτσίλκας-Κάρδαρης (Τέγα)

Κυριακή 18/1

Άνω Μεράς 13.00 Μύκονος -Κολοσσός Η Hotels Collection Καρπάνος-Κατραχούρας-Λουλουδιάδης (Κυρτάτας)

PAOK Sports Arena 16.00 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός AKTOR Πουρσανίδης-Τσιμπούρης-Μπακάλης (Λαζαρίδης-Χρυσάφης)

