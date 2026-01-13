Promitheas Park Tournaments «Ανδρέας Μελιγδής»: Η καρδιά του αναπτυξιακού μπάσκετ χτυπά στην Πάτρα

Τα Promitheas Park Tournaments «Ανδρέας Μελιγδής» έχουν καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς του αναπτυξιακού μπάσκετ στη χώρα, συγκεντρώνοντας δεκάδες ακαδημίες στην Πάτρα και προσφέροντας αγωνιστικές εμπειρίες υψηλού επιπέδου.

Δεκάδες αναπτυξιακά τουρνουά όλων των ηλικιών λαμβάνουν χώρα σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα την περίοδο των εορτών, τόσο τα Χριστούγεννα όσο και το Πάσχα. Κάποια εξ αυτών είναι περισσότερο γνωστά και διαφημισμένα, κάποια άλλα λιγότερο. Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ανταγωνιστικά τουρνουά, που ξεχωρίζει για την οργάνωσή του και τις καινοτομίες του, είναι τα Promitheas Park Tournaments «Ανδρέας Μελιγδής», τα οποία διεξάγονται στην Πάτρα, με οικοδεσπότη τον Προμηθέα Πάτρας, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Promitheas Park. Ξεκίνησαν το 2021 και πλέον έχουν γίνει θεσμός, αφού διεξάγονται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

Την περίοδο των Χριστουγέννων (27–30 Δεκεμβρίου και 3–6 Ιανουαρίου) διεξήχθησαν δύο μεγάλα τουρνουά, Κορασίδων – Νεανίδων και Παίδων, με τη συμμετοχή κορυφαίων ομάδων από όλη την Ελλάδα. Από το Promitheas Park παρέλασαν περίπου 50 ομάδες κατά τη διάρκεια των εορτών, προσφέροντας μια μπασκετική πανδαισία σε οκτώ γεμάτες αγωνιστικές ημέρες. Πρόκειται για μια διοργάνωση που ουσιαστικά δεν έχει νικητές και ηττημένους, καθώς δεν υπάρχουν βαθμολογίες, αλλά φιλικά παιχνίδια, τα οποία έχουν ως στόχο την απόκτηση εμπειριών, βασισμένα στην αλληλεπίδραση και την ευγενή άμιλλα μεταξύ των ομάδων.

Οι καινοτομίες που παρέχουν τα Promitheas Park Tournaments «Ανδρέας Μελιγδής»

Εκατοντάδες αναμετρήσεις (περίπου 15 αγώνες ημερησίως) διεξάγονται σε τρία γήπεδα (Δ. Τόφαλος, Promitheas Park Γήπεδο 1, Promitheas Park Γήπεδο 2), οι οποίες καλύπτονται μέσω livestreaming με live περιγραφή. Έτσι, όλοι οι γονείς και φίλοι των αθλητών μπορούν να παρακολουθούν σε real time τις αναμετρήσεις μέσω του καναλιού των Promitheas Park Tournaments στο YouTube.

Επιπλέον, από φέτος εντάχθηκε ακόμη μία καινοτομία, καθώς για πρώτη φορά στα τουρνουά υπήρξε πλήρης στατιστική κάλυψη και απεικόνιση όλων των αγώνων της διοργάνωσης, καθώς και play-by-play μέσω της εφαρμογής Missmatch Fans. Παράλληλα, σχεδόν σε όλα τα τουρνουά υπάρχει η ενότητα «Legend Talks», όπου κατά καιρούς έχουν μιλήσει θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ στα νεαρά παιδιά. Στα πρόσφατα τουρνουά φιλοξενήθηκε ο Κώστας Μίσσας, ενώ στο παρελθόν έχουν μιλήσει και άλλοι σπουδαίοι βετεράνοι αθλητές και προπονητές (Διαμαντίδης, Ντικούδης, Σχορτσιανίτης, Τσαρτσάρης, Χατζής, Καλέντζου, Μάλτση κ.ά.), μεταλαμπαδεύοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, αλλά και μοιράζοντας ανέκδοτες ιστορίες με τους νεαρούς αθλητές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τα είδωλά τους.

Παρέλαση ακαδημιών στο Προμηθέας – ΑΕΚ

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενδιάμεσα του τουρνουά Παίδων, η συντριπτική πλειονότητα των ακαδημιών που συμμετείχαν είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει διά ζώσης τον αγώνα Προμηθέας Βίκος Cola – ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, δίνοντας ένα διαφορετικό χρώμα στη διοργάνωση. Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια του περσινού τουρνουά Κορασίδων – Νεανίδων, εκατοντάδες κορίτσια βρέθηκαν στο Δ. Τόφαλος για τον αγώνα Προμηθέας Βίκος Cola – Μαρούσι.

Στη μνήμη του Ανδρέα Μελιγδή

Από το 2023, τα Promitheas Park Tournaments φέρουν το όνομα του Ανδρέα Μελιγδή, εμβληματικού προπονητή και υπεύθυνου ακαδημιών του Προμηθέα Πάτρας, με τον οποίο οι «πορτοκαλί», μεταξύ άλλων, κατέκτησαν δύο πανελλήνια πρωταθλήματα Παίδων (2019, 2021). Ο Ανδρέας Μελιγδής έφυγε από τη ζωή στις 6 Ιανουαρίου 2023, έπειτα από μάχη με σοβαρή ασθένεια, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρο τον οργανισμό του Προμηθέα. Ως ελάχιστο φόρο τιμής, οι Πατρινοί έδωσαν στα Promitheas Park Tournaments το όνομά του, ενώ και η κεντρική σάλα του Promitheas Park φέρει πλέον την ονομασία «Ανδρέας Μελιγδής».