Το Περιστερι, έκανε γνωστό τον τρόπο διεξαγωγής των εισιτηρίων διαρκείας για τον δεύτερο γύρο της Stoiximan GBL, με έκπτωση έως και 60%.

Μέσω επίσημης ανακοίνωσης η ΚΑΕ Περιστερίου, έκανε γνωστό τον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι θα μπορέσουν να προμηθευτούν τα εισιτήρια διαρκείας ενόψει του δεύτερου γύρου στη Stoiximan GBL.

Πιο αναλυτικά, το πακέτο των εισιτηρίων, παρέχει τη δυνατότητα στους οπαδούς, να παρακολουθήσουν και να στηρίξουν την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, στις υποχρεώσεις της στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στο ευρωπαϊκό ταξίδι του FIBA Europe Cup.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστερίου:

«Την ευκαιρία να δουν και να στηρίξουν την προσπάθεια του Βασίλη Ξανθόπουλου και των παικτών του στα παιχνίδια του δευτέρου γύρου της Stoiximan GBL, καθώς και των πλέι οφ σε Ελλάδα και Ευρώπη μέχρι το τέλος της σεζόν, με σημαντικό όφελος, θα έχουν οι φίλοι του Περιστερίου.

Αποκτήστε εισιτήρια διαρκείας Β’ γύρου με έκπτωση έως 60% και ζήστε από κοντά την προσπάθεια της ομάδας μας για το υπόλοιπο της σεζόν 2025–2026, με τουλάχιστον 10 εντός έδρας αγώνες να απομένουν.

Αναλυτικά οι νέες τιμές των εισιτηρίων διαρκείας:

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Β’ ΓΥΡΟΥ

ΘΥΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ

Y, Z (COURT SEATS) 400 ευρώ

L (VIP) 200 ευρώ 100 ευρώ

V, W (SILVER) 120 ευρώ 40 ευρώ

A, B, C, D, E, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, X (BASIC) 80 ευρώ 40 ευρώ

ΓΟΝΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ, AMEA 40 ευρώ

F, G, H (ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ) 40 ευρώ



Και μην ξεχνάτε ότι με κάθε εισιτήριο διαρκείας, λαμβάνετε δωρεάν την κάρτα Peristeri+, η οποία σας προσφέρει αποκλειστικά προνόμια, όπως:

Μοναδικές εκπτώσεις και προσφορές σε συνεργαζόμενες τοπικές επιχειρήσεις.

Στήριξη της ομάδας σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Άμεση απόδοση της επένδυσής σας μέσω προνομίων και εκπτώσεων συνολικής αξίας έως 735€.

Συμμετοχή στην κοινότητα της ομάδας με πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές.

Αποκτήστε το εισιτήριο διαρκείας σας απευθείας από την ΚΑΕ (τηλ.: 2105760076) ή μέσω Ticketmaster και γίνετε μέλος της μεγάλης οικογένειας του Περιστερίου. Ζήστε κάθε στιγμή της δράσης και επωφεληθείτε από τα προνόμια του προγράμματος Peristeri+.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παιδικά εισιτήρια εκδίδονται μόνο από τα γραφεία της ΚΑΕ.

Μάθε περισσότερα εδώ : Κάρτες Διαρκείας Περιστερι Πρόγραμμα Peristeri +».

