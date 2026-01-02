Παίκτης της Μυκόνου είναι με κάθε επισημότητα ο Τζάστιν Μπριγκς.

Ενίσχυση για τη Μύκονο στη θέση του σέντερ. Οι νησιώτες έκαναν δικό τους τον Τζάστιν Μπριγκς που έρχεται να δώσει λύσεις στη frontline της ομάδας του Ζιάγκου.

Ο Μπριγκς αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με τη Σολέ, τη Λιετκαμπέλις και το Μαρούσι, συνεισφέροντας καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου της παραμονής για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Σε εννέα αγώνες κανονικής περιόδου και playouts κατέγραψε κατά μέσο όρο 7,2 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1,2 μπλοκ ανά παιχνίδι.

Aναλυτικά

Η Μύκονος Betsson ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τζάστιν Μπριγκς.

Ο Τζάστιν Μπριγκς (Justin De’Jon Briggs) γεννήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1997, έχει ύψος 2,08 μ., αγωνίζεται ως σέντερ.

Το νέο απόκτημα της ομάδας μας ξεκίνησε τη φετινή αγωνιστική περίοδο στο Μαρούσι Chery, όπου σε τέσσερις συμμετοχές στη Stoiximan GBL κατέγραψε κατά μέσο όρο 5,5 πόντους και 4,2 ριμπάουντ, με χρόνο συμμετοχής 10:56 λεπτά ανά αγώνα.

Ο Τζάστιν Μπριγκς αγωνίστηκε σε κολεγιακό επίπεδο με το California State University Chico την περίοδο 2015–2020, όπου σε 105 συμμετοχές κατέγραψε κατά μέσο όρο 9,7 πόντους, 6,8 ριμπάουντ και 1,2 μπλοκ, σε 23,3 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Στην τελευταία του σεζόν συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα της California Collegiate Athletic Association, ενώ αναδείχθηκε και κορυφαίος αμυντικός παίκτης της Περιφέρειας.

Τον Ιανουάριο του 2021 ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Αυστρία με τους Κάπφενμπεργκ Μπουλς, όπου αγωνίστηκε και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Το 2023 εντάχθηκε στην τουρκική Άνκαραγκουτσου και, τον Ιανουάριο του 2024, μετακόμισε στην ισραηλινή Χάποελ Άφουλα. Σε συνολικά 22 συμμετοχές σε Τουρκία και Ισραήλ κατέγραψε 10,8 πόντους και 7,2 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Ο Τζάστιν Μπριγκς αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με τη Σολέ, τη Λιετκαμπέλις και το Μαρούσι Chery, συνεισφέροντας καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου της παραμονής για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Σε εννέα αγώνες κανονικής περιόδου και playouts κατέγραψε κατά μέσο όρο 7,2 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1,2 μπλοκ ανά παιχνίδι με τους «κιτρινόμαυρους».

Πλέον θα ενισχύσει την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου στην ιστορική πρώτη της συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Η Μύκονος Betsson καλωσορίζει τον Τζάστιν Μπριγκς στην οικογένειά της και του εύχεται μια εξαιρετική σεζόν!