Ο Νίκος Καρφής γράφει για τη νίκη-θρίλερ της ΑΕΚ στη Μύκονο, τις δηλώσεις του Σάκοτα και την παρουσία του Χαραλαμπόπουλου.

Η ΑΕΚ πήγε στη Μύκονο και ήξερε πως το ματς ήταν must-win. Δεν υπήρχε περιθώριο για λάθος. Προερχόταν από ήττες στο πρωτάθλημα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενώ δεν τα κατάφερε και στη Λέβιτσε σε ένα ματς πάντως που ήταν αδιάφορο για εκείνη αφού είχε πάρει από πριν την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση.

Η ομάδα του Σάκοτα έλεγχε απόλυτα το ματς για τρία δεκάλεπτα, αλλά στην 4η περίοδο το ματς πήγε να της ξεγλιστρίσει. Το σύνολο του Ζιάγκου πήγε για μια σπουδαία ανατροπή, όμως το σουτ του Μάντζαρη βρήκε σίδερο. Πάντως η Ένωση θα έφευγε με μια άνετη επικράτηση αν είχε τους σέντερ της στο παρκέ στο τελευταίο πεντάλεπτο. Γκρέι και Σκορδίλης αποβλήθηκαν, ενώ ο Γκρέι που έπαιξε αναγκαστικά «5» στα τελευταία λεπτά ήταν φορτωμένος με 4 φάουλ.

Ο Σάκοτα έχει δίκιο

«Κρατάμε μόνο το αποτέλεσμα, θέλαμε την νίκη έστω και με 1 πόντο, αν και στo πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί. Δεν εχω ξαναδεί αυτό με τα φαουλ σήμερα, δεν έχω δει ομάδα να έχει 4 ψηλούς και μαζί να μετρούν 16 φαουλ», ανέφερε o Σάκοτα στην ΕΡΤ μετά το τέλος του ματς.

Και η αλήθεια είναι πως δεν άδικο σχετικά με τα φάουλ στους ψηλούς της Ένωσης. Σίλβα και Σκορδίλης, δηλαδή οι σέντερ της ΑΕΚ είχαν 4 φάουλ και οι δύο από το ξεκίνημα της 4ης περιόδου, ενώ στη συνέχεια έφυγαν και οι δύο με πέντε φάουλ. Και ο Γκρέι χρεώθηκε με 4ο φάουλ στα μέσα της 4ης περιόδου.

Φταίει και η ΑΕΚ φυσικά που πήγε να χάσει δικό της ματς, ωστόσο είναι σπάνιο να χάνει μια ομάδα τους δύο σέντερ της με 5 φάουλ στο ίδιο ματς. Ειδικά το 5ο φάουλ που χρεώθηκε ο Σίλβα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει σηκώνει πολλή κουβέντα. Πρέπει να υπάρχουν ίδια σφυρίγματα και στις δύο μπασκέτες και να μην βλέπουμε «δύο μέτρα και δυο σταθμά». Να σφυρίζονται με ίδιο τρόπο οι επαφές στις δύο ρακέτες.

Δεν θα πρέπει να σταθεί αποκλειστικά σε αυτό η ΑΕΚ στο ματς και θα πρέπει να δει και τα θέματα της ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο, ωστόσο ο Σάκοτα είχε απόλυτο δίκιο στα όσα είπε για τα φάουλ στος ψηλούς του.

Το μυαλό που δεν πρέπει να... χαλάει και το κακό 4ο δεκάλεπτο

Η ΑΕΚ οφείλει να μην αεπαναλάβει την απόδοση της στο 4ο δεκάλεπτο, εκεί όπου η Μύκονος λίγο έλειψε να γυρίσει το ματς. Με ένα επιμέρους 26-15 οι νησιώτες παραλίγο να... κλέψουν το ματς στο τέλος, αν ο Μάντζαρης έβρισκε στόχο.

Ο Σάκοτα σίγουρα θα σταθεί στην εικόνα της ομάδας του στο 4ο δεκάλεπτο και οι παίκτες του θα καταλάβουν πως είναι ανεπίτρεπτο να αφήνεις... ζωντανό στην τελευταία επίθεση, ένα ματς που έλεγχες στη μεγαλύτερη διάρκεια του.

H Bασίλισσα προηγήθηκε με 50-62 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και με 54-64 στις αρχές του τελευταίου. Αλλά διαχειρίστηκε λάθος το ματς. Η ΑΕΚ πρέπει να μάθει να κουμαντάρει και τα συναισθήματα της και επίσης οφείλει να μην αφήνει να της... χαλάνε το μυαλό.

Οι παίκτες πρέπει να είναι προσηλωμένοι στον στόχο και να προσπαθούν να μην επηρεάζονται από μερικές περίεργες καταστάσεις σαν τις αποβολές με 5 φάουλ των σέντερ της. Όσο δύσκολο και αν είναι, η ΑΕΚ πρέπει να είναι έτοιμη για τα πάντα. Για ότι μπορεί να της προκύψει κατά τη διάρκεια ενός ματς. Το πρωτάθλημα κρύβει... παγίδες και η Ένωση επιβάλλεται να τις αποφεύγει.

Ο κομβικός Χαραλαμπόπουλος

Δεν θα σταθώ στους κορυφαίους της ΑΕΚ σε άλλο ένα ματς, δηλαδή στον Σίλβα και τον Μπάρτλεϊ. Θα πάω στον x-factor, τον Χαραλαμπόπουλο.΄Ίσως ο Έλληνας φόργουορντ να έκανε το πιο μεστό του ματς από τότε που ήρθε στην Ένωση.

Έδωσε λύσεις σε κρίσιμες στιγμές και τελείωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, 2 ριμπάουντ,1 ασίστ και 1 καθοριστικό κλέψιμο στην 4η περίοδο. Ένιωθε καλά στο παρκέ και έπαιζε με αυτοπεποίθηση. Κάτι που έχει ανάγκη και εκείνος και η ΑΕΚ.

Ο Χαραλαμπόπουλος είναι μια ποιοτική μονάδα που πρέπει να ανέβει για να βοηθήσει την ΑΕΚ. Μέχρι στιγμής δεν είναι στα standards που θέλει και το ξέρει και ο ίδιος. Αλλά η εμφάνιση του κόντρα στη Μύκονο είναι κέρδος για την ΑΕΚ και θα πρέπει να χτίσει πάνω σε αυτή.

YΓ: Respect στον Κατσίβελη που δεν ήταν 100% έτοιμος, αλλά έδωσε μάχη για να παίξει και τελικά τα κατάφερε. Ήταν δίπλα στους συμπαίκτες του και αποτέλεσε μια επιπλέον λύση στην περιφέρεια της ΑΕΚ.

YΓ 2: Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στις 27/12 στη Sunel Arena στο τελευταίο ματς της για το 2025 και πρέπει να κλείσει με άλλη μια νίκη.

ΥΓ 3: Η ομάδα τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για ένα καπνογόνο. Για ένα άτομο ξανά την... πλήρωσαν πολλοί. Οι υπόλοιποι φίλαθλοι που δεν φταίνε σε τίποτα. Οι παίκτες που στερούνται τον κόσμο τους σε άλλο ένα ματς. Είναι κρίμα να παίζει η ΑΕΚ χωρίς κόσμο. Έχει πληγωθεί πολύ από τα κεκλεισμένων τα τελευταία χρόνια.

ΥΓ 4: Απολαύστε τον Σίλβα όσο μπορείτε γιατί δύσκολα θα τελειώσει τη σεζόν στην ΑΕΚ.