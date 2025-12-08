Δείτε την παρακάμερα της επικράτησης του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ.

Με ένα ξέσπασμα στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έχτισε διαφορά απέναντι στην ΑΕΚ και οδηγήθηκε στη νίκη με 100-93 στο ματς της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Οι Πειραιώτες, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Ένωσης με την υπερπροσπάθεια του Κρις Σίλβα παρέμειναν αήττητοι στο πρωτάθλημα.

Η επικράτηση αυτή συνοδεύτηκε από πλούσιο υλικό «πίσω από τις κάμερες», το οποίο παρουσιάστηκε μέσα από το νέο VIDEO των «ερυθρολεύκων». Εικόνες από τα αποδυτήρια, από τις εξέδρες του ΣΕΦ με παιδιά να ξεχωρίζουν και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που είχε οργανώσει ο σύλλογος.