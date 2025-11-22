Δείτε τα αποτελέσματα και τους πρωταγωνιστές στα παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής της Elite League.

Με τρεις ομάδες στην κορυφή συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Elite League για την 9η αγωνιστική, καθώς Vikos Φalcons, Πρωτέας Βούλας και Δόξα Λευκάδας με τις νίκες τους παρακολουθούν από ψηλά τα δρώμενα στο δεύτερο τη τάξει πρωτάθλημα μπάσκετ.

Οι Vikos Φalcons επιβλήθηκαν άνετα των Σοφάδων στα Γιάννενα με 90-68 και με 8-1 είναι στην κορυφή, όπως και η Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA που επικράτησε του Λαυρίου Boderm εκτός έδρας με 82-80. Ακόμη, ο Πρωτέας Βούλας έκανε μεγάλη προσπάθεια για να κάμψει την αντίσταση της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδος με 105-99 στην παράταση και να είναι κι αυτή στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στο μεταξύ, την πέμπτη της νίκη στα έξι τελευταία ματς πέτυχε η ΑΓΕΧ που πέρασε από τα Τρίκαλα με 87-57 απέναντι στην τοπική ομάδα.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (24/11,18:30, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) με το παιχνίδι Αιγάλεω-Δάφνη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής (22-24/11)

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Πρωτέας Βούλας-ΝΕ Μεγαρίδος 105-99 (κ.α. 90-90)

Vikos Φalcons-Σοφάδες 90-68

Τρίκαλα Basket-ΑΓΕΧ 57-87

Λαύριο Boderm-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 80-82

Evertech Παπάγου-Ψυχικό 60-77

18:00 Πανερυθραϊκός-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube HellenicBF)

18:00 Μαχητές Πειραματικό-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

18:30 Αιγάλεω-Δάφνη (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ).

Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

1.Δόξα Λευκάδας 17 (8-1)

2.Βίκος Ιωαννίνων 17 (8-1)

3.Πρωτέας Βούλας 17 (8-1)

4.Ψυχικό 15 (6-3)

5.Μέγαρα 15 (6-3)

6.Μαχητές 14 (5-4)

7.ΑΓΕΧ 14 (5-4)

8.Πανερυθραϊκός 14 (5-4)

9.Παπάγος 13 (4-5)

10.Λαύριο 13 (4-5)

11.Νίκη Βόλου 13 (4-5)

12.Κόροιβος Αμαλιάδας 13 (4-5)

13.Σοφάδες 11 (2-7)

14.Δάφνη 10 (2-6)

15.Τρίκαλα 9 (0-9)

16.Αιγάλεω 8 (0-8)

* Αιγάλεω και Δάφνη έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Η επόμενη αγωνιστική (10η)

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

18:00 Τρίκαλα Basket-Μαχητές Πειραματικό

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

16:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Νίκη Βόλου

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

17:00 Σοφάδες-Πρωτέας Βούλας

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Αιγάλεω

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πανερυθραϊκός

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου

18:30 Ψυχικό-Λαύριο Boderm

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

20:00 Δάφνη-Evertech Παπάγου

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

18:30 ΑΓΕΧ-Vikos Φalcons.

Τα φύλλα αγώνα

Τρίκαλα Basket-ΑΓΕΧ 57-87

Διαιτητές: Αθανασιάδης-Τζιοπάνος-Μπουγλός Π. (Τέγα)

Δεκάλεπτα: 17-19, 27-38, 41-68, 57-87

Τρίκαλα Basket (Κουτσοκέρας): Τζόουνς 19 (2), Γαζέλας, Αργυρούλης, Τσαφαράς 2, Κολσούζογλου 6, Μπαλός 7 (1), Πηλίτσης 12 (1), Τάταρης 11

ΑΓΕΧ (Σιούτης): Μπράιαντ 24 (4) Παπαρέγκας 4, Μελισσαράτος 10 (1), Γερομιχαλός 12 (2), Μιχαήλ 2, Χάμιλτον 15, Παΐσιος 1, Νέσης 4, Μητσιμπόνας, Κανονίδης 12 (2), Σταμούλης, Ζερβός 3

Vikos Φalcons-Σοφάδες 90-68

Διαιτητές: Νικολαϊδης-Κατωτικίδης-Ντόγκας (Τζαμάκου)

Δεκάλεπτα: 26-22, 46-36, 64-54, 90-68

Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 8 (2), Σιμιτζής 22 (4), Γεωργίου 10 (2), Άντερσον 9 (1), Ντούμας, Γράβας 9 (1), Διαμαντάκος 12, Καμπερίδης 7, Βασιλείου, Τσούκας 4, Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος 7 (1)

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Βόιλς 15 (2), Μαυροειδάκος, Χατζής 2, Τουλούπης 9, Πασαγιάννης 5 (1), Σκρίνσκι 8 (2), Επαμεινώνδας 8 (2), Μπουντούρης 10 (2), Σπρίντζιος 4 (1), Καμπερίδης 7

Λαύριο Boderm-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 80-82

Διαιτητές: Βαγγάλης-Κωνσταντινίδου-Μαλαμάς (Παυλόπουλος)

Δεκάλεπτα: 26-29, 46-45, 58-66, 80-82

Λαύριο (Συμεωνίδης): Μακαρατζής 6 (1), Άντερσον 13 (1), Παναγιωτόπουλος 2, Στασινός 6, Σιγάλας 5 (1), Προίσκος 2, Τόλιας 7 (1), Καματερός 16 (4), Καλόγηρος, Ματαλιωτάκης 8, Λεφιού 15 (4)

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 3 (1), Ρόμπινσον 17 (1), Άλεν 12 (1), Καλλιακούδας 9 (3), Σαχπατζίδης 18 (4), Σταυρακούκας 11 (2), Χαντζής 3 (1), Φύτρος 5 (1), Τσιμπιράκης, Βισνιέφσκι 4

Evertech Παπάγου-Ψυχικό 60-77

Διαιτητές: Λεβεντάκος-Μαγκλογιάννης-Ζακεστίδης (Καλαρέμας)

Δεκάλεπτα: 13-23, 31-45, 49-60, 60-77

Παπάγου (Καρακώστας): Μπιλάλης 13 (3), Άντερτον 21 (1), Δενδρινός, Μαλέλης 3 (1), Σκούρτης 3 (1), Αγγελή, Καραμαλέγκος 10, Μπαρμπαγιάννης, Σκοτ 10

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 11 (1), Κουκάς 11 (3), Χέντερσον 4, Δήμου 7 (1), Καρράς 6, Γουέλς 14, Ζορμπάς 3, Δημάκος 11 (2), Θεοδώρου 10 (2)

Πρωτέας Βούλας-ΝΕ Μεγαρίδος 105-99 (κ.α. 90-90)

Διαιτητές: Μπον-Μηλαπίδης-Ζιώγας (Διμπινούδης)

Δεκάλεπτα: 23-19, 43-50, 66-73, 90-90, 105-99 (πρτ.)

Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 28 (7), Μιλεντίγεβιτς 13 (3), Ρις 23, Κόης 11, Δέλγας 7, Πετανίδης 9 (3), Μπέλη 9 (1), Κουρτίδης, Βουλγαρόπουλος 4

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 6, Δενδρινός 30 (6), Βησσαρίου 5 (1), Γκρέκας 9 (1), Σωτηρίου 25, Πόζογλου 14 (2), Καραχάλιος, Κολοφώτης, Ροζάκης 6, Πέργουλης, Ευστρατίου 4.