Μύκονος - Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε τα παιχνίδια της Stoiximan GBL
Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (22/11) παιχνιδιών για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Σήμερα, Σάββατο (22/11), ανοίγει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Μύκονο και Παναθηναϊκό να ξεχωρίζει στο πρόγραμμα.
Τζάμπολ στις 16:00 (ΕΡΤ2), ενώ την ίδια ώρα ο Κολοσσός υποδέχεται το Περιστέρι (EPT Sports 1). Τέλος, στις 18:15, ο Άρης τίθεται αντιμέτωπος με τον Προμηθέα, σε live μετάδοση από την ΕΡΤ 2.
Οι μεταδόσεις της ημέρας στην Α1 ανδρών
- Μύκονος - Παναθηναϊκός (16:00, ΕΡΤ2)
- Κολοσσός - Περιστέρι (16:00, EPT Sports 1)
- Άρης - Προμηθέας (18:15, ΕΡΤ2)
@Photo credits: eurokinissi, ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
