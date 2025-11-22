Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (22/11) παιχνιδιών για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σήμερα, Σάββατο (22/11), ανοίγει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Μύκονο και Παναθηναϊκό να ξεχωρίζει στο πρόγραμμα.

Τζάμπολ στις 16:00 (ΕΡΤ2), ενώ την ίδια ώρα ο Κολοσσός υποδέχεται το Περιστέρι (EPT Sports 1). Τέλος, στις 18:15, ο Άρης τίθεται αντιμέτωπος με τον Προμηθέα, σε live μετάδοση από την ΕΡΤ 2.

Οι μεταδόσεις της ημέρας στην Α1 ανδρών