Προμηθέας - Ολυμπιακός: Απίθανο κάρφωμα του Κόλεμαν, έκανε poster τον Λαρεντζάκη!
Ο Κένταλ Κόλεμαν έβγαλε τη φάση της βραδιάς στην αναμέτρηση του Προμηθέα Πατρών με τον Ολυμπιακό, ολοκληρώνοντας τη φάση με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα μπροστά από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.
Ο Προμηθέας Πατρών υποδέχεται τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, και ο Κένταλ Κόλεμαν ήταν ο πρωταγωνιστής στην πιο εντυπωσιακή φάση της αναμέτρησης στο πρώτο ημίχρονο στο «Δ. Τόφαλος».
Ο 22χρονος Αμερικανός φόργουορντ έκανε ένα φοβερό κάρφωμα μπροστά από τον Γιαννόλη Λαρεντζάκη, μειώνοντας σε 16-21 για τους Πατρινούς.
