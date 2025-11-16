Ο Κένταλ Κόλεμαν έβγαλε τη φάση της βραδιάς στην αναμέτρηση του Προμηθέα Πατρών με τον Ολυμπιακό, ολοκληρώνοντας τη φάση με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα μπροστά από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Ο Προμηθέας Πατρών υποδέχεται τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, και ο Κένταλ Κόλεμαν ήταν ο πρωταγωνιστής στην πιο εντυπωσιακή φάση της αναμέτρησης στο πρώτο ημίχρονο στο «Δ. Τόφαλος».

Ο 22χρονος Αμερικανός φόργουορντ έκανε ένα φοβερό κάρφωμα μπροστά από τον Γιαννόλη Λαρεντζάκη, μειώνοντας σε 16-21 για τους Πατρινούς.