Που θα δείτε το Προμηθέας - Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός - Άρης και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Stoiximan GBL
Η 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL ρίχνει αυλαία σήμερα (16/11) με τρεις αναμετρήσεις που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
Την αρχή κάνει ο Ηρακλής που προέρχεται από δύο σερί νίκες στη ENBL και υποδέχεται τώρα για το πρωτάθλημα τον Κολοσσό, ο οποίος ηττήθηκε τη προηγούμενη εβδομάδα στη Ρόδο από τον Προμηθέα και θέλει να επανέλθει δυναμικά. Η αναμέτρηση ξεκινάει στις 13:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2
Στη συνέχεια, ο Προμηθέας μετά την εκτός έδρας νίκη του στη Ρόδο θα φιλοξενήσει τώρα τον πληγωμένο, από την Αρμάνι Μιλάνο, Ολυμπιακό που θέλει να επιστρέψει στις νίκες και να επανακάμψει. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 16:00 από την ΕΡΤ2.
Η μέρα ολοκληρώνεται με τον Παναθηναϊκό που, μετά την τέλεια διπλή εβδομάδα στη Euroleague με τις δύο εκτός έδρας νίκες κόντρα σε Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης, ψάχνει τώρα να επεκτείνει το σερί θετικών αποτελεσμάτων και υποδέχεται στις 18:15 (ΕΡΤ2) τον Άρη με στόχο το 3/3 για αυτή την εβδομάδα.
Οι μεταδόσεις της ημέρας στη Stoiximan GBL
- Ηρακλής - Κολοσσός (13:00, ΕΡΤ2)
- Προμηθέας - Ολυμπιακός (16:00, ΕΡΤ2)
- Παναθηναϊκός - Άρης (18:15, ΕΡΤ2)
