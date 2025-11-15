Μαρούσι-ΑΕΚ: Πού θα δείτε όλες τις αναμετρήσεις της Stoiximan GBL

Οι αναμετρήσεις της ημέρας για την έβδομη αγωνιστική της Stoiximan GBL και τα κανάλια μετάδοσης.

Η Stoiximan GBL συνεχίζει σήμερα (15/11) με τρεις αναμετρήσεις για την έβδομη αγωνιστική που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Την αυλαία ανοίγει η Μύκονος στις 16:00 που προέρχεται από ήττα εντός έδρας από τον Άρη στο πρωτάθλημα και θέλει να επανέλθει δυναμικά, ενώ ο Πανιώνιος συνεχίζει μια δύσκολη σεζόν με 12 σερί ήττες σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Στη συνέχεια, η Καρδίτσα που προέρχεται από νίκη επί της Οστάνδης στο BCL και θέλει να διατηρήσει τη φόρμα της, υποδέχεται το Περιστέρι στις 18:15 που έρχεται από επιτυχία κόντρα στην Κουτάισι στο Europe Cup.

Η μέρα ολοκληρώνεται με το Μαρούσι, που προέρχεται από νίκη επί του Πανιωνίου στο πρωτάθλημα και θέλει να συνεχίσει την ανοδική του πορεία, να φιλοξενεί την ΑΕΚ που έρχεται από ανάμεικτα αποτελέσματα: νίκη στο BCL επί της Ρίγα και ήττα στο ντέρμπι των Δικεφάλων από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα.

Οι αναμετρήσεις και οι μεταδόσεις