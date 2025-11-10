O Kέντρικ Ναν συγκέντρωσε 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης κόντρα στο Περιστέρι κι αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής στη Stoiximan GBL.

Εντυπωσιακός ήταν στο τελευταίο ματς του Παναθηναϊκού ο Κέντρικ Ναν, αφού η ομάδα του επικράτησε με 89-72 του Περιστερίου. Ο Αμερικανός τελείωσε το ματς με 27 πόντους (6/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 τάπα σε ένα ρεσιτάλ.

Με αυτόν τον τρόπο συγκέντρωσε 29 βαθμούς στην αξιολόγηση και αναδείχθηκε MVP της αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Πλέον οι πράσινοι στρέφουν την προσοχή της στη διαβολοβδομάδα της Euroleague, αφού στις 11/11 παίζουν στο Παρίσι με την Παρί και δύο μέρες μετά κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη.