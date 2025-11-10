Ναν: MVP της αγωνιστικής στη Stoiximan GBL

Ναν: MVP της αγωνιστικής στη Stoiximan GBL

Newsroom
Nan

bet365

O Kέντρικ Ναν συγκέντρωσε 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης κόντρα στο Περιστέρι κι αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής στη Stoiximan GBL.

Εντυπωσιακός ήταν στο τελευταίο ματς του Παναθηναϊκού ο Κέντρικ Ναν, αφού η ομάδα του επικράτησε με 89-72 του Περιστερίου. Ο Αμερικανός τελείωσε το ματς με 27 πόντους (6/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 τάπα σε ένα ρεσιτάλ.

Με αυτόν τον τρόπο συγκέντρωσε 29 βαθμούς στην αξιολόγηση και αναδείχθηκε MVP της αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Πλέον οι πράσινοι στρέφουν την προσοχή της στη διαβολοβδομάδα της Euroleague, αφού στις 11/11 παίζουν στο Παρίσι με την Παρί και δύο μέρες μετά κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα