Ναν: MVP της αγωνιστικής στη Stoiximan GBL
Εντυπωσιακός ήταν στο τελευταίο ματς του Παναθηναϊκού ο Κέντρικ Ναν, αφού η ομάδα του επικράτησε με 89-72 του Περιστερίου. Ο Αμερικανός τελείωσε το ματς με 27 πόντους (6/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 τάπα σε ένα ρεσιτάλ.
Με αυτόν τον τρόπο συγκέντρωσε 29 βαθμούς στην αξιολόγηση και αναδείχθηκε MVP της αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Πλέον οι πράσινοι στρέφουν την προσοχή της στη διαβολοβδομάδα της Euroleague, αφού στις 11/11 παίζουν στο Παρίσι με την Παρί και δύο μέρες μετά κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη.
🏀👉Stoiximan MVP of the Week ο Κέντρικ Ναν#StoiximanMVP #Stoiximan #StoiximanGBL #GBLhttps://t.co/bCAPiOFhIj pic.twitter.com/r5tQjc2ftO— GBL (@StoiximanGBL) November 10, 2025
