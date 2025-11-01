Με τον Δημήτρη Κατσίβελη θα παραταχθεί η ΑΕΚ στο Περιστέρι για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Δημήτρης Κατσίβελης θα δώσει το παρών στην αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής, με την ΑΕΚ να φιλοξενείται από το Περιστέρι (16:00, Live στο Gazzetta) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Ο διεθνής γκαρντ ήταν αμφίβολος, λόγω ενός προβλήματος που τον ταλαιπωρούσε στη μέση. Η συμμετοχή του αναμενόταν να κριθεί την τελευταία στιγμή, με τον Κατσίβελη τελικά να τίθεται στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα.

Με την ΑΕΚ να ψάχνει στο Περιστέρι την πέμπτη της νίκη στο πρωτάθλημα, ούσα αήττητη, ενώ παράλληλα θέλει την όγδοη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Κατσίβελης, Φλιώνης Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα, Χαραλαμπόπουλος.