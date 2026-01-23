Χατζηελευθερίου: «Θα παλέψουμε για να κάνουμε περήφανους τους Μυκονιάτες»

Η Μύκονος υποδέχεται τον Ηρακλή, και ο ασίσταντ κόουτς των νεοφώτιστων, Παναγιώτης Χατζηελευθερίου, σχολίασε την αναμέτρηση με τους «κυανόλευκους».

Η Μύκονος αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στο κλειστό της Άνω Μεράς (24/1, 16:00, ERTSPORTS 1), διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά την εντός έδρας ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου και ασίσταντ κόουτς των νεοφώτιστων, Παναγιώτης Χατζηελευθερίου, αναφέρθηκε στον αγώνα με τον «Γηραιό».

Ο άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου τόνισε στην αρχική του τοποθέτηση στο mykonosbc.gr: «Όλοι έχουν αντιληφθεί ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, μετά το τελευταίο αρνητικό αποτέλεσμα με τον Κολοσσό Ρόδου. Είναι ένα ματς που έχει το "πρέπει", απαιτεί σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Πρέπει να παρουσιαστούμε απόλυτα συγκεντρωμένοι και έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Αναφερόμενος στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή, τόνισε: «Είναι μια ομάδα που παλεύει σε όλα τα παιχνίδια, εντός και εκτός έδρας. Σίγουρα στο Ιβανώφειο παίρνει περισσότερη ενέργεια από τον κόσμο της, αλλά και στα εκτός έδρας ματς βγάζει μεγάλη ένταση στο παιχνίδι της. Εμείς πρέπει να ανταπεξέλθουμε οπωσδήποτε σε αυτό το κομμάτι της ενέργειας. Τεχνικά, στηρίζεται κυρίως στα ριμπάουντ και στην ενέργεια, μαζί με τα ατού της στην περιφέρεια».

Ο Παναγιώτης Χατζηελευθερίου κατέληξε λέγοντας: «Σίγουρα η ήττα από τον Κολοσσό μας απογοήτευσε, καθώς δεν ανταποκριθήκαμε όπως έπρεπε. Πιστεύω ότι η παρουσία του κόσμου στον αγώνα με τον Ηρακλή θα μας δώσει ώθηση και θα παλέψουμε για να τους κάνουμε περήφανους».