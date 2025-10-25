Ο Πανιώνιος βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τον Αλεξάνταρ Τζίκιτς, ο οποίος θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας.

Ο Πανιώνιος βρισκόταν σε αναζήτηση προπονητή μετά την απομάκρυνση του Λούκα Παβίτσεβιτς από τον πάγκο των «κυανέρυθρων» κι όπως όλα δείχνουν βρήκε τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Αλεξάνταρ Τζίκιτς.

Ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση στον τρόπο που θα αποδεμευτεί ο Παβίτσεβιτς, ενώ μέχρι πρότινος στο τιμόνι της ομάδας βρίσκονταν οι Κρις Χουγκάζ και Νίκος Καραγιάννης, ενώ το όνομα του Τζιανμάρκο Ποτσέκο βρέθηκε στο προσκήνιο χωρίς όμως να προχωρήσουν οι συζητήσεις και να έρθουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές.

Ο Πανιώνιος στράφηκε έτσι στην περίπτωση του Τζίκιτς για την άκρη του πάγκου του, ο οποίος είναι και προπονητής της Εθνικής Γεωργίας με την οποία έλαβε μέρος στο πρόσφατο EuroBasket όπου αντιμετώπισε και την Ελλάδα.

Ο 54χρονος Σέρβος τεχνικός έχει τεράστια καριέρα ως head coach σε Μπέοβουκ, Ολίμπια Λιουμπλιάνας, Κρκα, Λιέτοβος Ρίτας, Βόρεια Μακεδονία, Παρτίζαν, Μπούντουτσνοστ, Εστουντιάντες και Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Να σημειωθεί ότι ο Τζίκιτς βρέθηκε σε συζητήσεις και με τον Άρη, αλλά τα βρήκε με τον Πανιώνιο που του προσφέρει μεγάλο συμβόλαιο. Μάλιστα, ατυτόθα είναι το μεγαλύτερο που έχει προπονητής της Stoiximan GBL εξαιρώντας φυσικά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.