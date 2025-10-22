Στον Κολοσσό Ρόδου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντέξτερ ΜακΚλάναχαν.

Ο Κολοσσός Ρόδου, το πρωί της Τετάρτης (22/10) ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέξτερ ΜακΚλάναχαν, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει τη νησιωτική ομάδα στη γραμμή των γκαρντ.

Ο 28χρονος Αμερικάνος με ύψος 1,93 μέτρα, στο παρελθόν είχε περάσει από τη βραζιλιάνικη Σεαρένσε όπου έμεινε από το 2022 έως και το 2025 ενώ αγωνίστηκε και στο Μεξικό για λογαριασμό της Μινέρος ντε Σακατέκας, μετρώντας κατά μέσο όρο από 13,5 πόντους με 2,4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Η ανακοίνωση του Κολοσσού για τον ΜακΚλάναχαν

Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Ντέξτερ ΜακΚλάναχαν.

Ο Ντέξτερ ΜακΚλάναχαν είναι γεννημένος στις 21 Ιουλίου του 1997 στις ΗΠΑ και με ύψος 1.93μ. αγωνίζεται ως γκαρντ. Στην κολεγιακή του καριέρα αγωνίστηκε στο Savannah State από το 2015 μέχρι το 2018, ενώ τη σεζόν 2019/20 έπαιξε στο Nicholls State.

Τη σεζόν 2022/23 μετακόμισε στη Βραζιλία για την Σεαρένσε, στην οποία έμεινε μέχρι το 2025. Φέτος, ο ΜακΚλάναχαν αγωνίστηκε στο Μεξικό με τη Μινέρος ντε Σακατέκας, όπου είχε κατά μέσο όρο 13,5 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.