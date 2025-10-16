Ο Φάνης Χριστοδούλου θα έχει τον πλήρη έλεγχο, πλέον, του αγωνιστικού τμήματος του Πανιωνίου.

Μετά τις συνεχόμενες ήττες, η ΚΑΕ Πανιώνιος ανέλαβε δράση και έδωσε τα ηνία του General Manager στον εμβληματικό, Φάνη Χριστοδούλου.

Σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση, ο μέχρι πρότινος γενικός αρχηγός της ομάδας θα εκτελεί από εδώ και στο εξής χρέη GM, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη του αγωνιστικού τμήματος.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ανακοινώνει ότι ο Φάνης Χριστοδούλου αναλαμβάνει επισήμως τον ρόλο του General Manager της ομάδας.

Για ένα σύμβολο όπως ο Φάνης Χριστοδούλου οι θέσεις δεν είναι ό,τι σημαντικότερο από την ίδια του την παρουσία στην ομάδα μας. Όμως, στην επαγγελματική πορεία της ΚΑΕ και κυρίως στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης για την βελτίωση της λειτουργίας και την αποσαφήνιση των ρόλων, κρίθηκε απαραίτητο να έχει ο Φάνης την ευθύνη του αγωνιστικού τμήματος.»