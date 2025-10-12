Απίθανο ξέσπασμα Μιλουτίνοφ: Έριξε τάπα στον Σορτς και ξεσήκωσε το ΣΕΦ με τις φωνές του!

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε τάπα πάνω στον Τι Τζέι Σορτς και με το ξέσπασμά του ξεσήκωσε το ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό AKTOR στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση της φετινής σεζόν.

Στα πρώτα λεπτά της πρώτης περιόδου, ο Τι Τζέι Σορτς κατάφερε να περάσει με επιδέξιο τρόπο την άμυνα των «ερυθρόλευκων», ωστόσο την ώρα που πήγε να κάνει το λέι απ, δέχθηκε την τάπα από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος σέντερ μάλιστα ξέσπασε, ξεσηκώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους φιλάθλους.