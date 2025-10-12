Ο Ολυμπιακός δεν έχει στη διάθεσή του τον Εβάν Φουρνιέ για το ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής απέναντι στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η 12άδα του ενόψει ντέρμπι.

Όπως αναμενόταν, ο Ολυμπιακός δε θα έχει τον Εβάν Φουρνιέ στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι», πέραν του Γάλλου σκόρερ, θυμίζουμε πως δεν έχουν ούτε τον Τόμας Γουόκαπ, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει ούτε στη βοήθεια των Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς.

Έτσι, η 12άδα του Ολυμπιακού έχει τους εξής έξι ξένους, Νιλικίνα, Λι, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ.

Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκός