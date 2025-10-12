Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η 12άδα των Πειραιωτών
Όπως αναμενόταν, ο Ολυμπιακός δε θα έχει τον Εβάν Φουρνιέ στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Οι «ερυθρόλευκοι», πέραν του Γάλλου σκόρερ, θυμίζουμε πως δεν έχουν ούτε τον Τόμας Γουόκαπ, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει ούτε στη βοήθεια των Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς.
Έτσι, η 12άδα του Ολυμπιακού έχει τους εξής έξι ξένους, Νιλικίνα, Λι, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ.
Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκός
- Φρανκ Νιλικίνα
- Σέιμπεν Λι
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Όμηρος Νετζήπογλου
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Κώστας Παπανικολάου
- Τάισον Γουόρντ
- Σάσα Βεζένκοβ
- Άλεκ Πίτερς
- Νίκολα Μιλουτίνοφ
- Ντόντα Χολ
- Κώστας Αντετοκούνμπο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.