Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η εξάδα των ξένων για το ντέρμπι του ΣΕΦ
Μεγάλο το πλήγμα για τους «πράσινους» ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό καθώς όπως έγινε γνωστό δεν θα αγωνιστεί ο Κέντρικ Ναν λόγω τραυματισμού.
Ο Αμερικανός σκόρερ είχε χτυπήσει στο ματς με την Μπασκόνια ενώ και στην προπόνηση του Σαββάτου (11/10) δέχθηκε χτύπησε στο ίδιο σημείο και δη στο δεξί του γόνατο.
Έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε και η τελική εξάδα των ξένων που θα έχει στην διάθεσή του ο Εργκίν Άταμαν για το ματς με τον Ολυμπιακό.
Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι
- Τι Τζέι Σορτς
- Τζέριαν Γκραντ
- Τσέντι Όσμαν
- Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
- Ρισόν Χολμς
- Ομέρ Γιούρτσεβεν
