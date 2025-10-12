Ο Κέντρικ Ναν τέθηκε νοκ άουτ από το ντέρμπι του ΣΕΦ και κάπως έτσι διαμορφώθηκε και η εξάδα των ξένων που θα βρεθεί στην 12άδα του Παναθηναϊκού.

Μεγάλο το πλήγμα για τους «πράσινους» ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό καθώς όπως έγινε γνωστό δεν θα αγωνιστεί ο Κέντρικ Ναν λόγω τραυματισμού.

Ο Αμερικανός σκόρερ είχε χτυπήσει στο ματς με την Μπασκόνια ενώ και στην προπόνηση του Σαββάτου (11/10) δέχθηκε χτύπησε στο ίδιο σημείο και δη στο δεξί του γόνατο.

Έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε και η τελική εξάδα των ξένων που θα έχει στην διάθεσή του ο Εργκίν Άταμαν για το ματς με τον Ολυμπιακό.

Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι