Ο Λευτέρης Μποχωρίδης μπόρεσε να βρει δύο συνεχόμενα τρίποντα για τον Άρη κόντρα στον Κολοσσό ενώ πρόσφερε και μία όμορφη ασίστ κόντρα στον Κολοσσό.

Ο Άρης υποδέχτηκε στη Θεσσαλονίκη τον Κολοσσό Ρόδου στο πλαίσιοτου πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής.

Ο Λευτέρης Μποχωρίδης, ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν για τους «κιτρινόμαυρους» στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Ο αρχηγός του Άρη μπόρεσε να κάνει αισθητή την παρουσία του τόσο με συνεχόμενα τρίποντα όσο και με μία όμορφη ασίστ.