Άρης - Κολοσσός: Διαδοχικά τρίποντα και όμορφη ασίστ από τον Μποχωρίδη (vid)
Ο Λευτέρης Μποχωρίδης μπόρεσε να βρει δύο συνεχόμενα τρίποντα για τον Άρη κόντρα στον Κολοσσό ενώ πρόσφερε και μία όμορφη ασίστ κόντρα στον Κολοσσό.
Ο Άρης υποδέχτηκε στη Θεσσαλονίκη τον Κολοσσό Ρόδου στο πλαίσιοτου πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής.
Ο Λευτέρης Μποχωρίδης, ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν για τους «κιτρινόμαυρους» στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Ο αρχηγός του Άρη μπόρεσε να κάνει αισθητή την παρουσία του τόσο με συνεχόμενα τρίποντα όσο και με μία όμορφη ασίστ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.