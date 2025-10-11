ΑΕΚ, Σάκοτα: «Νιώθω λίγο περίεργα...»
Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Πανιώνιο, η οποία θα διεξαχθεί αύριο «κεκλεισμένων των θυρών» χωρίς φιλάθλους, στη SUNEL Arena, για τη Stoiximan GBL.
Αναλυτικά
«Νιώθω λίγο περίεργα διότι στην εντός έδρας πρεμιέρα ήθελα να έχουμε και τους οπαδούς μας, για να μας βοηθήσουν, και να παίξουμε και γι’ αυτούς. Ο αγώνας είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Παίζουμε με μία ομάδα που έχει υψηλούς στόχους και έχει πολύ ταλέντο στην επίθεση. Ελπίζω να γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι».
