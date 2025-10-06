Stoiximan GBL: To ποσοστό Ελλήνων που έπαιξαν στην πρεμιέρα, πόσοι βρέθηκαν στη 12άδα

To Gazzetta στέκεται στο ποσοστό των Ελλήνων που χρησιμοποιήθηκαν στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL.

Η Stoiximan GBL έκανε πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε και το Gazzetta στέκεται στο ποσοστό Ελλήνων παικτών που βρέθηκαν στις 12άδες των ομάδων. Από την παρακάτω ανάλυση βλέπουμε πως συνολικά 70 Έλληνες παίκτες βρέθηκαν στην 12άδα των ομάδων. Κάτι που μεταφράζεται σε ποσοστό 48%.

Από αυτούς τους 70 Έλληνες παίκτες που βρέθηκαν στην 12άδα, οι 60 αγωνίστηκαν κιόλας. Κάτι που πάει σε ποσοστό 41% για τους παίκτες που αγωνιστηκαν τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο. H ομάδα που είχε τους περισσότερους Έλληνες στην 12άδα ήταν ο Άρης με 8, ενώ πέντε από αυτούς αγωνίστηκαν.

Αναλυτικά οι Έλληνες της 12άδας κάθε ομάδας και πόσοι έπαιξαν

Kολοσσός (Κολοβέρος, Πετρόπουλος, Καράμπελας, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης) - Δεν έπαιξε ο Καλαϊτζάκης

ΑΕΚ (Χαραλαμπόπουλος, Σκορδίλης, Φλιώνης, Αρσενόπουλος, Κατσίβελης)

Καρδίτσα (Χουγκάζ, Λιάπης, Δίπλαρος, Κασελάκης, Καμπερίδης) - Δεν έπαιξαν Λιάπης και Χουγκάζ

Άρης (Αντετοκούνμπο, Μήτρου Λονγκ, Λέφας, Πουλιανίτης, Γκιουζέλης, Χατζηλάμπρου, Μποχωρίδης, Καζαμίας) - Δεν έπαιξαν οι Χατζηλάμπρου, Λέφας και Καζαμίας

Ηρακλής (Πουλιανίτης, Τσιακμάς, Χρηστίδης, Καμπουρίδης, Μωραϊτης)

Προμηθέας (Καραγιαννίδης, Πλώτας, Λάγιος, Κομνιανίδης, Σταυρακόπουλος, Μπαζίνας)

Πανιώνιος ( Λούντζης, Πάπας, Τσαλμπόυρης, Οικονομόπουλος, Πατρίκης, Γκίκας) - Δεν έπαιξαν Πατρίκης και Οικονομόπουλος

Περιστέρι (Γιάνκοβις, Μουράτος,, Κακλαμανάκης, Παπαδάκης, Ασημένιος)

Μαρούσι (Νικολαϊδης, Τουλιάτος, Καρακώστας, Χατζηδάκης, Καλαϊτζάκης, Γιαννόπουλος)

Ολυμπιακός ( Παπανικολάου, Γουόκαπ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης)

Παναθηναϊκός (Σαμοντούροφ, Καλαϊτζάκης, Ρογκαβόπουλος, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος, Μήτογλου)

ΠΑΟΚ (Περσίδης, Κόνιαρης, Σλαφτσάκης, Ζάρας, Ιατρίδης, Φίλιος) - Δεν έπαιξαν Σλαφτσάκης και Ζάρας