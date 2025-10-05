Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για το ντεμπούτο του Φρανκ Νιλικίνα στον Ολυμπιακό, δείχνοντας αισιόδοξος για το μέλλον του Γάλλου στον Πειραιά

Η αναμονή για τον Φρανκ Νιλικίνα έλαβε τέλος! Ο παίκτης έκανε το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, ήταν καλός και έτσι μπορούμε, έστω και με ένα μικρό δείγμα γραφής, να βγάλουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα.

Αρχικά δεν χρειάζεται να πούμε το πόσο αθλητικός είναι. Οι εναλλαγές ταχύτητας και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να τρέξει το γήπεδο είναι στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει και ο Ολυμπιακός θα τα εκμεταλλευτεί.

Από εκεί και πέρα, είδαμε τον Νιλικίνα να μην φοβάται να πάρει πρωτοβουλίες και να δημιουργεί στο πικ εν ρολ. Μάλιστα, το είδαμε αρκετές φορές, με τον Γάλλο είτε να εκτελεί, είτε να πασάρει στον ψηλό, στοιχείο που έναν παίκτη όπως ο Ντόντα Χολ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα βοηθήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Είναι σημαντικό πως πρόκειται για ένα παιδί που μπορεί να απειλήσει με τη μπάλα στα χέρια. Σαφώς για να το πούμε με μεγάλη σιγουριά θα πρέπει να τον δούμε σε επίπεδο EuroLeague, όπου οι άμυνες (χωρίς παρεξήγηση στο αγαπητό Μαρούσι) θα είναι υψηλότερου επιπέδου.

Ας βάλουμε όμως και μερικά νούμερα στην κουβέντα μας. Ο Φρανκ Νιλικίνα αγωνίστηκε για 20:03 στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Μαρούσι έχοντας 12 πόντους με 5/11 εντός παιδιάς (3/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 φάουλ, συγκεντρώνοντας 13 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Αρχικά το ότι πήρε 11 σουτ εντός παιδιάς δείχνει ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας του έδωσε ελευθερία να βρει τα πατήματά του. Βέβαια βοήθησε και το πώς πήγε το παιχνίδι σε αυτό, όμως ήταν εμφανές πως ο κόουτς «Μπι» του είπε να πάρει μπάλες για να «λυθεί».

Από εκεί και πέρα, κομβικό είναι το γεγονός πως δείχνει να έχει γρήγορη αντίδραση. Κάθε φορά που δεύτερος παίκτης πήγαινε πάνω του, έβρισκε την έξτρα πάσα και έκανε τη ζωή των συμπαικτών του πιο εύκολη.

Τέλος, πρέπει να σταθούμε και στα ΜΗΔΕΝ λάθη του. Όταν για 20 λεπτά έχεις τη μπάλα στα χέρια σου, είναι αξιοσημείωτο, όποιον και να έχεις απέναντί σου.

Η πρώτη γεύση, λοιπόν, ήταν απολύτως θετική. Υπάρχει όμως και μελανό σημείο. Ο Φρανκ Νιλικίνα σε όλη του την καριέρα είναι γνωστό πως δεν είναι σταθερός σουτέρ. Πέρσι στην Παρτίζαν βελτιώθηκε αισθητά, σουτάρωντας με 37.5%, όμως αυτό δεν αποτελεί εγγύηση πως θα σουτάρει με ίδια νούμερα και φέτος.

Το θετικό είναι πως δεν φοβήθηκε να σουτάρει στο παιχνίδι του Αμαρουσίου, ενώ το 2/6 δεν είναι απαραίτητα κακό νούμερο (33%). Πρέπει όμως να έχουμε μεγαλύτερο δείγμα γραφής για να μιλήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια για αυτό.

Η αλήθεια είναι πως οι συνθήκες δεν είναι οι καλύτερες για τον Νιλικίνα, ο οποίος θα πρέπει να γίνει ακόμη καλύτερος μέσα σε ελάχιστες ημέρες, προκειμένου να βοηθήσει ουσιαστικά τον Ολυμπιακό στις μάχες για EuroLeague και Stoiximan GBL. Από την άλλη, στον Ολυμπιακό κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους ώστε ο παίκτης να νιώθει κάθε ημέρα όλο και πιο πολύ μέρος της ομάδας.

Την εμπιστοσύνη του Μπαρτζώκα την έχει και το ξέρει. Το ίδιο και των συμπαικτών του. Το ζήτημα πλέον είναι στο εάν ο ίδιος θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Εμείς λέμε πως θα μπορέσει, όμως μόνο ο χρόνος θα δείξει τι πραγματικά θα συμβεί...

ΥΓ. Μην κάνουμε θέμα μερικά χαμένα λέι απ του Σάσα σας ικετεύω. Θα τα βάλει.

ΥΓ2. Ο Σέιμπεν Λι επιστρέφει στη θέση του, το «2». Τώρα πώς θα βρει χρόνο με Εβάν Φουρνιέ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τάισον Γουόρντ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Σακίλ ΜακΚίσικ και Όμηρο Νετζήπογλου, είναι... αλλουνού παππά ευαγγέλιο.

ΥΓ3. Μην σας κάνει εντύπωση εάν στο επόμενο 20ήμερο ο Ολυμπιακός κάνει ακόμη μία κίνηση στην αγορά.