Ο Φόστερ τρέλανε κόσμο με το τρίποντο του στο ματς του Ηρακλή με τον Προμηθέα.

Απίθανος Φόστερ στο ματς της πρεμιέρας του Ηρακλή για την Stoiximan GBL κόντρα στο Προμηθέα. Ο παίκτης του Ηρακλή πέτυχε ένα τρομερό buzzer-beater τρίποντο λίγο κάτω από το κέντρο στη λήξη του 1ου δεκαλέπτου, σηκώνοντας στο πόδι το Ιβανώφειο.

Από τις φάσεις της πρεμιέρας δίχως αμφιβολία, φοβερή εκτέλεση!

Απολαύστε την... βόμβα του Φόστερ