Χωρίς προβλήματα θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ τον Κολοσσό Ρόδου για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL. Επιστρέφει ο Γκρέι.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει στη Ρόδο (εκεί όπου βρισκόταν και πριν από μερικές ημέρες) τον Κολοσσό στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για σήμερα, Σάββατο (4/10) στις 16:00.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, αναμένεται να έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες του, μεταξύ αυτώ και τον Ραϊκουάν Γκρέι ο οποίος επιστρέφει στην αγωνιστική δράση. Υπενθυμίζουμε ότι δεν είχε αγωνιστεί στο Super Cup.

Με αυτόν τον τρόπο, η δωδεκάδα διαμορφώνεται ως εξής: Γκρέι, Κατσίβελης, Σκορδίλης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα και Χαραλαμπόπουλος.