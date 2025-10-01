Μπιλλής: «Στη Μύκονο λειτουργούμε σαν οικογένεια»

Ο Σωτήρης Μπιλλής έκανε τον απολογισμό της προετοιμασίας της Μυκόνου, ενόψει της ιστορικής συμμετοχής της στη Stoiximan Basket League, σχολιάζοντας τον ανταγωνισμό στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ καθώς και τους στόχους της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου.

Η Μύκονος ολοκλήρωσε το πρόγραμμα των αγώνων προετοιμασίας ενόψει της ιστορικής πρώτης συμμετοχής στη Stoiximan GBL και πλέον μετρά αντίστροφα για την επιστροφή στη βάση της και την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της.

Οι νησιώτες έχουν μπροστά τους την πρόκληση της παρουσίας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και ο Σωτήρης Μπιλλής μίλησε στο ΕΟΚ Webradio για την πορεία της προετοιμασίας, τον ανταγωνισμό στη GBL και τη στήριξη του κόσμου της ομάδας.

Για την προετοιμασία: «Κάναμε προετοιμασία στο Καρπενήσι και δώσαμε φιλικά παιχνίδια σε Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα και Αθήνα. Η διοίκηση είναι πάντα δίπλα μας σε ό,τι χρειαζόμαστε και το κλίμα είναι εξαιρετικό. Η Μύκονος είναι μια καλή ομάδα, λειτουργούμε σαν οικογένεια. Εμείς προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο, είτε σε φιλικά είτε σε επίσημα ματς. Δουλεύουμε σωστά και θέλουμε να δείξουμε τη δουλειά μας στο γήπεδο».

Για τον ανταγωνισμό στη Stoiximan GBL: «Κάθε χρόνο οι ομάδες δυναμώνουν, αυξάνουν τα μπάτζετ και βελτιώνεται το πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να μας τοποθετήσω σε συγκεκριμένη θέση στη βαθμολογία. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όλα θα κριθούν στο παρκέ. Δεν ξέρω πόσες νίκες θα κάνουμε, αλλά σίγουρα θα παλέψουμε για την υψηλότερη δυνατή θέση. Η ομάδα έχει τη διάθεση και τη θέληση για να τα καταφέρουμε».

Για όσα έχει κερδίσει αγωνιζόμενος σε περιφερειακή ομάδα: «Το είχα ζήσει και όταν ήμουν στον Πανιώνιο. Στα 19 μου πήρα μεταγραφή στον Κολοσσό Ρόδου. Εκεί υπήρχε υγεία και η διοίκηση ήταν πάντα κοντά μου, όπως συμβαίνει τώρα και στη Μύκονο. Κέρδισα πολλά πράγματα από αυτή την εμπειρία και με βοήθησε σημαντικά».

Για τον κόσμο της ομάδας: «Ο κόσμος είναι "ζεστός" και πάντα δίπλα στην ομάδα, το έχει αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια. Ανυπομονώ να τον δω στο πλευρό μας, όταν παίξουμε στο νησί μας».

Για την έδρα στη Μύκονο: «Απ’ όσο ξέρω, το γήπεδο θα είναι έτοιμο μετά την τρίτη αγωνιστική. Σίγουρα κάθε ομάδα ποντάρει στην έδρα της και στον κόσμο της, και αυτό θα μας βοηθήσει πολύ. Τα προηγούμενα χρόνια φαινόταν ότι η διοίκηση προετοίμαζε ένα πλάνο για την κατηγορία. Οι άνθρωποί της είναι πάντα δίπλα μας, σε κάθε παίκτη και προπονητή, δεν μας λείπει τίποτα. Χρόνο με τον χρόνο η ομάδα γίνεται καλύτερη και πιστεύω ότι θα παραμείνει για πολλά χρόνια στην κατηγορία, γιατί έχει υγεία μέσα της».

Για το ότι η Μύκονος είναι νησιωτική ομάδα: «Δεν θεωρώ ότι είναι μειονέκτημα το ότι είμαστε νησιωτική ομάδα, σε σύγκριση με τις ομάδες των μεγάλων πόλεων. Θέματα μετακίνησης υπάρχουν για όλους και είναι κάτι στο οποίο όλοι οι παίκτες έχουμε συνηθίσει. Δεν μας επηρεάζει αρνητικά».

Για το γεγονός ότι θα προετοιμάζονται για έναν αγώνα ανά εβδομάδα: «Θα έχουμε περισσότερο χρόνο να "διαβάζουμε" κάθε αντίπαλο και να επικεντρωνόμαστε στη βελτίωσή μας μέσα από βίντεο και προπόνηση. Είναι πιο διαχειρίσιμο να προετοιμάζεσαι για έναν αγώνα την εβδομάδα, παρά να έχεις δύο».