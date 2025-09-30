Ζντοβτς: «Το νιώθεις στον αέρα»

Ο Γιούρι Ζντοβτς παραδέχθηκε ότι η εξαιρετικά σοβαρή πιθανότητα ιδιοκτησιακής αλλαγής στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ κυκλοφορεί στην καθημερινότητα της ομάδας και συζητιέται έντονα στους κόλπους αυτής.

Στη σημερινή (30/9) Media Day της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Γιούρι Ζντοβτς ρωτήθηκε για την επιρροή που έχει ασκήσει στην ομάδα η διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά το ενδεχόμενο ιδιοκτησιακής αλλαγής και την εμπλοκή του Αριστοτέλη Μυστακίδη στην ομάδα. «Σίγουρα το σκεφτόμαστε και μιλάμε πολύ. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, τα συζητάμε πριν την προπόνηση, μετά από αυτή και όταν μπαίνουμε στο γήπεδο, κάνουμε τη δουλειά μας. Ωστόσο, είναι κάτι που νιώθεις στον αέρα κι ελπίζω να τελειώσει το συντομότερο δυνατό», είπε.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ ρωτήθηκε για τον αποκλεισμό της ομάδας του από το BCL αλλά και το επίπεδο ετοιμότητάς της. «Χάσαμε μια εβδομάδα προπονήσεων λόγω των προκριματικών του BCL αλλά δεν είμαστε εδώ για να κλαίμε. Η ομάδα δουλεύει καλά αλλά παραμένει μια ομάδα με δώδεκα νέους παίκτες. Χρειάζεται χρόνος. Τώρα είμαι στο στάδιο όπου βλέπουμε τις αντιδράσεις όλων σε συγκεκριμένες στιγμές των αγώνων, αλλά και πώς λειτουργούν υπό πίεση. Θέλω να αποκτήσουμε σταθερότητα και συνέπεια ως προς το επίπεδο που θα πρέπει να παίζουμε. Οι παίκτες πρέπει να διατηρούν τη συγκέντρωσή τους… Ο εφιάλτης για κάθε προπονητή είναι να φτάσει σ’ ένα σημείο ένας παίκτης που νομίζει ότι είναι σε καλό επίπεδο και χαλαρώνει. Παλεύουμε κάθε μέρα. Αν χαλαρώσει ο προπονητής, θα χαλαρώσουν και οι παίκτες».

Ο Σλοβένος τεχνικός υποστήριξε ότι στη βαριά ήττα από την Μπούρσασπορ… «Δεν παίξαμε στο επίπεδο που ήθελα. Μετά την πρώτη νίκη μας, οι παίκτες δεν ακολούθησαν τους κανόνες και τη φιλοσοφία μας. Πρέπει να είμαστε συνεπείς. Αυτό είναι το κύριο πράγμα που πρέπει να δουλέψουμε… Κρατάω αυτήν τη νοοτροπία νικητή για μένα και πραγματικά, σιχαίνομαι να χάνω, ειδικά με τέτοιο τρόπο».