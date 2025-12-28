Ζντοβτς για Ταϊρί: «Χαρά μας να τον έχουμε, είναι παίκτης που μπορείς να καθοδηγήσεις»

Ο Γιούρι Ζντοβτς στάθηκε στον Ταϊρί μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ στην Καρδίτσα.

Ο ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα και έκλεισε με νίκη το 2025, αφού έφυγε με το διπλό από την Καρδίτσα. ο Γιούρι Ζντοβτς μίλησε στην ΕΡΤ μετά το τέλος του ματς και στάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και στην απόδοση του Ταϊρί που πρωταγωνίστησε στην νίκη της ομάδας του.

Για το δεύτερο ημίχρονο: «Αλλάξαμε την άμυνά μας στο δεύτερο ημίχρονο, προσαρμόσαμε κάποια πράγματα για να είμαστε αποτελεσματικοί. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κακή άμυνα στο close out. Στο δεύτερο μέρος παίξαμε πολύ καλή άμυνα, δεχτήκαμε μόνο 20 πόντους στο διάστημα αυτό. Στην επίθεση είχαμε προβλήματα, είμαστε μια πολύ νέα ομάδα με τις προσθήκες που έγιναν, είδαμε πολλές ασυνεννοησίες, κακές αποστάσεις, πάσες σε κακό τάιμινγκ… Έχουμε τώρα μια εβδομάδα να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι μας».

Για τον Ταϊρί: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Είναι παίκτης με ταλέντο, αλλά δεν είναι μόνος του στο γήπεδο. Παίζει πολύ με την μπάλα. Στο τέλος ήταν ο παίκτης που έβαλε μεγάλα σουτ, έπαιξε καταπληκτικά, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να τα πάει καλύτερα. Είναι χαρά μας να τον έχουμε, είναι παίκτης που μπορείς να καθοδηγήσεις».