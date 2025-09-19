Η Μύκονος κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης απέναντι στον Προμηθέα και επικράτησε με 87-77.

Στην πρεμιέρα του «Νίκος Φάσουρας», η Μύκονος πήρε φιλική νίκη απέναντι στον Προμηθέα με 87-77, έχοντας πρωταγωνιστές τους Τζέρεμι Έβανς και Κέντρικ Ρέι.

Ο Έβανς πέτυχε 19 πόντους με 7/8 δίποντα, ενώ ο Ρέι προσέθεσε ακόμα 15 με 3/5 τρίποντα. Διψήφιος για τη Μύκονο και ο Διονύσης Σκουλίδας με 10 πόντους.

Όσον αφορά τον Προμηθέα, ο Τζέι Πι Μάκουρα σκόραρε 17 και ηγήθηκε στον συγκεκριμένο τομέα. Ακολούθησαν οι Νάσος Μπαζίνας με 16 και Κένταλ Κόουλμαν, Λέιτον Χάμοντς με 14.

Τα δεκάλεπτα: 18-30, 28-50, 54-67, 77-87