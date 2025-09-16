Νόμιμη και υποστατή κρίθηκε η διοίκηση του ΕΣΑΣΚΕ από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η διοίκηση του Μιχάλη Μελή της Stoiximan GBL, κρίθηκε νόμιμη και υποστατή μετά από τη δικαστική μάχη, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσει να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της.

Έτσι, ο ΕΣΑΚΕ βγήκε νικητής στη δικαστική διαμάχη που είχε προκύψει μετά από αίτηση του Παναθηναϊκού AKTOR, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Αμαρουσίου, του Περιστερίου και του Λαυρίου, μετά τη δικαστική διαμάχη που είχε ξεσπάσει και αφορούσε την εκλογή της διοίκησης.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Μιχάλης Μελής είχε κάνει προσφυγή πριν μερικούς μήνες στον Αθλητικό Εισαγγελέα μετά από καταγγελίες που αφορούσαν τις εκλογές.

Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

«Με την υπ’ αριθμ. 4506/2025 απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απόρριψε την αίτηση των ΠΑΟ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ και ΛΑΥΡΙΟΥ, καθώς κρίθηκε ότι η διοίκηση του ΕΣΑΚΕ είναι νόμιμη και υποστατή».