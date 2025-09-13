Κάραϊτσιτς: «Θέλω να αιμορραγούμε γι’ αυτήν την ομάδα, να παλεύουμε για τον κόσμο μας»

Ο προπονητής του Άρη, Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς στάθηκε στην προσπάθεια που θέλει να βλέπει από την ομάδα του.

Οι Πατρινοί ήταν οι νικητές στο φιλικό κόντρα στον Άρη στο Nick Galis Hall για το τουρνουά «Μαυροσκούφεια». Ο Προμηθέας επικράτησε με 77-67, με τον Κόλμαν να είναι πρώτοςσ σκόρερ με 18 πόντους.

Μετά το τέλος του ματς ο προπονητής του Άρη, ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς τόνισε πως η ομάδα πρέπει να παλεύει για τον κόσμο της, ενώ στάθηκε και στον Νίκο Γκάλη.

«Σε κάποιες φάσεις του αγώνα δείξαμε καλό πρόσωπο και σε κάποιες άλλες όχι. Είμαστε μία καινούρια ομάδα, οπότε πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Θέλω να έχουμε καλύτερη συγκέντρωση σε ορισμένες φάσεις του παιχνιδιού και να παλεύουμε. Κάθε λάθος επιτρέπεται, όμως πρέπει να παλεύουμε για τον κόσμο μας. Το αν κερδίσουμε ή χάσουμε δεν είναι τόσο σημαντικό όσο το να πολεμάμε και να μην τα παρατάμε ποτέ.



Σε μια συγκεκριμένη στιγμή ήμασταν έτοιμοι να το παρατήσουμε αλλά επανήλθαμε, όμως δεν χρησιμοποιήσαμε το μομέντουμ που είχαμε επιθετικά. Σ’ αυτήν τη φάση της σεζόν που βρισκόμαστε, βλέπουμε πράγματα που χρειάζεται να δουλέψουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον σύνδεσμο διαιτητών γι’ αυτήν την διοργάνωση, είναι τιμή γι’ αυτήν την ομάδα και το να βραβεύεται η ιστορική μορφή του Νίκου Γκάλη. Έχω παρακολουθήσει και τα υπόλοιπα παιχνίδια της διοργάνωσης, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά», ανέφερε αρχικά.



Για το τι περιμένει ο κόσμος από την ομάδα στο παρκέ: «Από την πρώτη μέρα που ήρθα είπα πως θα πρέπει να περιμένουμε αίμα, δάκρυα και ιδρώτα. Δεν υποσχόμαστε αποτελέσματα αλλά εμείς είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, ξέρουμε πως πρέπει να βάλουμε πίεση στους εαυτούς μας, πρέπει να εκπροσωπήσουμε αυτόν τον σύλλογο με τον καλύτερη δυνατό τρόπο. Ξέρω ότι η ομάδα και οι φίλαθλοι της πέρασαν δύσκολα τα τελευταία 20 χρόνια. Βήμα βήμα προχωράμε, πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και γενναίοι. Θέλω να αιμορραγούμε γι’ αυτήν την ομάδα».



Για την έλευση νέου παίκτη εξαιτίας του τραυματισμού του Τανούλη: «Πηγαίνουμε κάθε μέρα βήμα βήμα. Θα το δούμε μαζί με τον Νίκο Ζήση, τον General Manager της ομάδας μας. Είναι μία ιστορική προσωπικότητα του ελληνικού μπάσκετ, τώρα είναι στην Εθνική αλλά μόλις του τουρνουά τελειώσει θα έρθει και θα αξιολογήσουμε την κατάσταση. Επίσης, εύχομαι καλή επιτυχία και στην Εθνική Ομάδα για τον αγώνα της Κυριακής. Εμείς από εδώ και πέρα θα είμαστε υπομονετικοί, θα δούμε και τα υπόλοιπα φιλικά της ομάδας μας και θα πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει».