Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσει το Περιστέρι το μεσημέρι της Κυριακής (14/9 - 15:00) με την ΑΓΕ Χαλκίδας.

Το Περιστέρι συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της σεζόν που έρχεται. Με τους «Πρίγκιπες της Δυτικής όχθης» να έχουν ένα ακόμα φιλικό την Κυριακή. Αυτήν τη φορά αντίπαλός τους θα είναι η ΑΓΕ Χαλκίδιας, στο «Ανδρέας Παπανδρέου». Σε ένα φιλικό το οποίο θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, με τον Βασίλη Ξανθόπουλο να τεστάρει την ετοιμότητα της ομάδας του.

Ο προπονητής του Περιστερίου, μετά το φιλικό απέναντι στον Πανιώνιο την Παρασκευή, θα έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες του, τσεκάροντας τον βαθμό της ομοιογένειας ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων που έρχονται.