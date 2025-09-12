Η ΑΕΚ ξεκινά τη νέα σεζόν και σήμερα, Παρασκευή (12/9) πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός της ομάδας.

Ενόψει της νέας σεζόν, έγινε σήμερα ο αγιασμός της ΑΕΚ στη SUNEL Arena. Το μυστήριο για τους «κιτρινόμαυρους» τέλεσε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Παντελεήμονας, στον οποίο δωρίστηκε και φανέλα της ομάδας.

Στην τελετή παρευρέθησαν ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ BC, κ. Μάκης Αγγελόπουλος και ο Πρόεδρος της AEK BC, κ. Βαγγέλης Αγγελόπουλος.

