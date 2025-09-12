AEK: Πραγματοποιήθηκε o αγιασμός της Ένωσης
Ενόψει της νέας σεζόν, έγινε σήμερα ο αγιασμός της ΑΕΚ στη SUNEL Arena. Το μυστήριο για τους «κιτρινόμαυρους» τέλεσε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Παντελεήμονας, στον οποίο δωρίστηκε και φανέλα της ομάδας.
Στην τελετή παρευρέθησαν ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ BC, κ. Μάκης Αγγελόπουλος και ο Πρόεδρος της AEK BC, κ. Βαγγέλης Αγγελόπουλος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ετελέσθη σήμερα (12/09), στη SUNEL Arena, ο Αγιασμός εν όψει της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, χοροστατούντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτη π. Παντελεήμονα. Στην τελετή παρευρέθησαν ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ BC, κ. Μάκης Αγγελόπουλος και ο Πρόεδρος της AEK BC, κ. Βαγγέλης Αγγελόπουλος
Εκ μέρους της ΑΕΚ BC, φανέλα παρέδωσε στον Πανοσιολογιώτατο ο προπονητής της «Βασίλισσας, Ντράγκαν Σάκοτα.»
