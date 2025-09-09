Βάλτσεα – ΑΕΚ 80-99: «Έκλεισε» με νίκη η Ένωση το ταξίδι στην Ρουμανία
Με νίκη ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο τουρνουά της Ρουμανίας η «Βασίλισσα», η οποία επικράτησε 99-80 της τοπικής Βάλτσεα με σχεδόν... 100άρα.
Από τα τέλη της δεύτερης περιόδου η «Ένωση» πήρε το προβάδισμα, το οποίο διατήρησε μέχρι το φινάλε, κατακτώντας τη νίκη.
Επόμενος φιλικός αγώνας για το συγκρότημα του Ντράγκαν Σάκοτα, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, απέναντι στην πρωταθλήτρια Euroleague, Φενέρμπαχτσε.
Τα δεκάλεπτα: 26-25, 47-54, 61-77, 80-99
Βάλτσεα (Άλβαρες): Τάιρελ 14, Τοχατάν 7, Γκέιμπριελ 8, Χάντσον 13, Ροτάρου, Νικοάρα 4, Κασάλε 4, Μακάφι 5, Κις, Ούτα 25.
ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 6, Σκορδίλης, Χουχούμης 2, Φλιώνης 4, Λεκαβίτσιους 14(4), Αρσενόπουλος 9(3), Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 10(2), Μπάρτλεϊ 17(3), Αρμς 21(1), Σίλβα 14.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.