Προμηθέας Πάτρας: Αρχηγός ο 22χρονος Μπαζίνας!
Μετά την συμμετοχή του στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας, ο Νάσος Μπαζίνας ενσωματώθηκε στον Προμηθέα και από τη νέα σεζόν θα αποτελεί τη «φωνή» των αποδυτηρίων.
Όπως ανακοινώθηκε από την πατρινή ΚΑΕ, ο 22χρονος γκαρντ θα αποτελέσει τον νέο αρχηγό των Πατρινών καθώς ήταν κάτι που... εκκρεμούσε μετά την αποχώρηση του Λίνου Χρυσικόπουλου.
Συγκεκριμένα ο έμπειρος φόργουορντ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Κολοσσό Ρόδου, με αποτέλεσμα η «αρχηγία» του Προμηθέα να αλλάξει χέρια και να πάει στον Νάσο Μπαζίνα ο οποίος είναι από τους πιο «παλιούς» στην ομάδα της Πάτρας με τους Αντώνη Καραγιαννίδη, Νίκο Πλώτα και Άγγελο Λάγιο.
Ο Νάσος Μπαζίνας θα είναι ο αρχηγός της ομάδας μας για τη σεζόν 2025-26!— Promitheas Patras BC Vikos Cola (@promitheasbc) September 5, 2025
Let's do it #ourway! #promitheaspatras #promitheasbc pic.twitter.com/SkIJVFnIre
