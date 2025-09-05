Ο Νάσος Μπαζίνας θα αποτελέσει τον νέο αρχηγό του Προμηθέα Πάτρας μετά την αποχώρηση του Λίνου Χρυσικόπουλου.

Μετά την συμμετοχή του στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας, ο Νάσος Μπαζίνας ενσωματώθηκε στον Προμηθέα και από τη νέα σεζόν θα αποτελεί τη «φωνή» των αποδυτηρίων.

Όπως ανακοινώθηκε από την πατρινή ΚΑΕ, ο 22χρονος γκαρντ θα αποτελέσει τον νέο αρχηγό των Πατρινών καθώς ήταν κάτι που... εκκρεμούσε μετά την αποχώρηση του Λίνου Χρυσικόπουλου.

Συγκεκριμένα ο έμπειρος φόργουορντ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Κολοσσό Ρόδου, με αποτέλεσμα η «αρχηγία» του Προμηθέα να αλλάξει χέρια και να πάει στον Νάσο Μπαζίνα ο οποίος είναι από τους πιο «παλιούς» στην ομάδα της Πάτρας με τους Αντώνη Καραγιαννίδη, Νίκο Πλώτα και Άγγελο Λάγιο.