Προμηθέας Πάτρας: Αρχηγός ο 22χρονος Μπαζίνας!

Προμηθέας Πάτρας: Αρχηγός ο 22χρονος Μπαζίνας!

Γιώργος Κούβαρης
Μπαζίνας: «Η κλήση στην Εθνική ήταν μία από τις πιο χαρούμενες ημέρες της ζωής μου!»

bet365

Ο Νάσος Μπαζίνας θα αποτελέσει τον νέο αρχηγό του Προμηθέα Πάτρας μετά την αποχώρηση του Λίνου Χρυσικόπουλου.

Μετά την συμμετοχή του στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας, ο Νάσος Μπαζίνας ενσωματώθηκε στον Προμηθέα και από τη νέα σεζόν θα αποτελεί τη «φωνή» των αποδυτηρίων.

Όπως ανακοινώθηκε από την πατρινή ΚΑΕ, ο 22χρονος γκαρντ θα αποτελέσει τον νέο αρχηγό των Πατρινών καθώς ήταν κάτι που... εκκρεμούσε μετά την αποχώρηση του Λίνου Χρυσικόπουλου.

Συγκεκριμένα ο έμπειρος φόργουορντ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Κολοσσό Ρόδου, με αποτέλεσμα η «αρχηγία» του Προμηθέα να αλλάξει χέρια και να πάει στον Νάσο Μπαζίνα ο οποίος είναι από τους πιο «παλιούς» στην ομάδα της Πάτρας με τους Αντώνη Καραγιαννίδη, Νίκο Πλώτα και Άγγελο Λάγιο.

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα