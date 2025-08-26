Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών, με εκείνο κόντρα στη Μονακό να ξεχωρίζει.

Μετρά αντίστροφα για τη νέα σεζόν ο... ανανεωμένος Άρης και η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε γνωστό το πρόγραμμα των φιλικών του. Οι φιλοδοξίες είναι υψηλές για τον Άρη, με την ομάδα του Κάραϊτσιτς να έχει μπροστά της και δύο φιλικά με τη Μονακό του Σπανούλη (με την Εθνική στο Eurobasket), στις 8 και 9 Σεπτέμβρη, στο Gaston Medecin.

Ξεκίνημα με ένα ματς κεκλεισμένων των θυρών με τα Τρίκαλα στο Nick Galis Hall, στις 30 Αυγούστου. Επίσης ο Άρης ενημέρωσε τον κόσμο του πως στον αγώνα των “Μαυροσκουφείων”, στις 13/09, κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας, οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας θα έχουν δωρεάν είσοδο στο Αλεξάνδρειο, όπως είχε δεσμευτεί η ΚΑΕ για την πρώτη εντός έδρας φιλική αναμέτρηση με κόσμο.

Αναλυτικά

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει το πρόγραμμα προετοιμασίας της ομάδας εν όψει της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Στις 30/08 θα δοθεί ο πρώτος φιλικός αγώνας, κόντρα στα Τρίκαλα, ο οποίος θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η συνέχεια στα φιλικά θα δοθεί την Τετάρτη 03/09, απέναντι στη στην TFT Mozzard, στο «Nick Galis Hall», και πάλι κεκλεισμένων των θυρών.

Στις 7 Σεπτεμβρίου ο ΑΡΗΣ θα ταξιδέψει στο Μονακό, όπου στις 8 και τις 9 του μήνα θα δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις με τη, φιναλίστ της περσινής Euroleague, ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης», ο ΑΡΗΣ θα αντιμετωπίσει στο «Nick Galis Hall» τον Προμηθέα Πάτρας. Μία μέρα αργότερα, στις 14 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του ίδιου τουρνουά, η ομάδα του Bogdan Karaicic θα αγωνιστεί με τον Ηρακλή, και πάλι στο «Nick Galis Hall».

Από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, ο ΑΡΗΣ θα πάρει μέρος στο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας», το οποίο διοργανώνει το Περιστέρι. Στις 19/09 θα αγωνιστεί κόντρα στο Περιστέρι και στις 21/09 απέναντι στη Μύκονο

Μετά την επιστροφή από την Αθήνα, ο ΑΡΗΣ θα ολοκληρώσει τον κύκλο των φιλικών αγώνων του την Παρασκευή 26/09, με την εκτός έδρας αναμέτρηση στην Καρδίτσα Ιαπωνική.

Οι ώρες διεξαγωγής των φιλικών αγώνων θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση του ΑΡΗ για την επερχόμενη σεζόν, είναι στις 30/09, όταν θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Reyer Venezia, στην πρεμιέρα του BKT EuroCup.

*Ενημερώνουμε ότι στον αγώνα των «Μαυροσκουφείων», στις 13/09, κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας, οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας θα εισέλθουν στο «Nick Galis Hall» δωρεάν, όπως είχε δεσμευτεί η ΚΑΕ ΑΡΗΣ για την πρώτη εντός έδρας φιλική αναμέτρηση με κόσμο.

ΟΙ ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΑΡΗ