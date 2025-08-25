Μέσα από την κοινοποίηση ενός διαγωνισμού, η ΚΑΕ Άρης έκανε γνωστό ότι ήδη διατέθηκαν 2.700 εισιτήρια διαρκείας καθώς επίσης ότι και απομένουν μόλις 300 για την επίτευξη του βασικού στόχου στον συγκεκριμένου τομέα.

Η αλήθεια είναι ότι η πώληση του 90% των εισιτηρίων που τέθηκαν προς διάθεση δεν προκαλεί αίσθηση καθώς η «τρέλα» των φίλων του Άρη διαπιστώθηκε πριν την έναρξη της σχετικής διαδικασίας. Πολλοί είχαν επικοινωνήσει με την ΚΑΕ για τη συγκέντρωση πληροφοριών και με σκοπό την αγορά θέσης στο Nick Galis Hall. Ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας που τέθηκαν προς διάθεση είναι 3.000 και μέσα από τη σημερινή (25/8) κοινοποίηση ενός διαγωνισμού της ΚΑΕ Άρης, ουσιαστικά έγινε γνωστό ότι ήδη έχουν διατεθεί 2.700 εισιτήρια.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του λογαριασμού της ΚΑΕ Άρης στο TikTok και η ΚΑΕ διαθέτει τα δύο από τα 300 εισιτήρια που έχουν απομείνει. Η προθεσμία για την αγορά των εισιτηρίων διαρκείας εκπνέει στο τέλος του μήνα αλλά είναι πιθανό να πάρει παράταση λίγων ημερών. Αντιθέτως, δεν συγκεντρώνει πιθανότητες το ενδεχόμενο διάθεσης επιπλέον 500 εισιτηρίων διαρκείας. Αυτή η σκέψη είχε διατυπωθεί από τους ανθρώπους της ΚΑΕ στην επίσημη παρουσίαση του νέου διοικητικού συμβουλίου, φαίνεται όμως ότι δεν θα υλοποιηθεί ούτως ώστε να μη συρρικνωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων εισιτηρίων… πόρτας για κάθε παιχνίδι.

Το συμπέρασμα που αναδύεται μέσα από τον αριθμό των εισιτηρίων διαρκείας που έχουν διατεθεί αλλά και του ενδιαφέροντος των εταιριών για την ανάπτυξη συνεργασιών με την ΚΑΕ Άρης, αφορά την εμπορικότητα του οργανισμού παράλληλα της δυνατότητας συντριπτικής αύξησης των εσόδων της. Απομένουν οι κοινοποιήσεις εμπορικών συμφωνιών, πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν όμως ότι, είναι εξαιρετικά πιθανό φέτος η ΚΑΕ να πετύχει ρεκόρ εσόδων σε βάθος (τουλάχιστον) δεκαετίας, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε επιπλέον επενδύσεις στην ομάδα, όχι απαραίτητα, μόνο στο αγωνιστικό.

Για παράδειγμα, η αναδιαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του Αλεξανδρείου τους οποίους διαχειρίζεται η ΚΑΕ Άρης είναι μια διαδικασία η οποία σύντομα θα φτάσει στο στάδιο υλοποίησης και θα περιλαμβάνει είτε τη δημιουργία είτε την ανακαίνιση χώρων τους οποίους θα χρησιμοποιεί το τεχνικό επιτελείο και γενικώς το σταφ της ομάδας. Το ίδιο ισχύει και για τις κερκίδες του γηπέδου με την τοποθέτηση των καρεκλών που λείπουν. Στόχος των ανθρώπων της ΚΑΕ είναι η ολοκλήρων του συνόλου αυτών των ενεργειών πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων και του πρώτου εντός έδρας αγώνα.

